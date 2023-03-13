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1 час назад

Фармаколог объяснил, чем опасна продажа лекарственных препаратов без рецепта

Москва24

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил, зачем штрафуют аптеки, которые занимаются продажей лекарств без рецептов. Об этом сообщает "Радио 1".

Чем опасна продажа лекарственных препаратов без рецепта
Фото: Москва 24Москва 24

14 марта Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который предполагает увеличение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Фармацевтов могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица – от 100 до 200 тысяч рублей.

"Люди к лекарствам стали относиться проще. Назначают сами себе препараты, не читают инструкции. Это приводит к различным затяжным заболеваниям, нарушениям в организме. Поэтому нужно фармацевтов привести к законодательной норме, чтобы добиться хорошего результата", – отметил Кондрахин.

По мнению эксперта, выпускаемые по рецепту препараты необходимо четко контролировать вышестоящим органам, а назначение того или иного лекарства требует медицинского наблюдения. Если человек не будет слушать наставления врачей, то может попасть в группу риска.

Кондрахин отметил, что в настоящее время аптеки предоставляют покупателям огромный выбор. Они жестко конкурируют на рынке между собой, при этом стоимость препаратов выравнивается и человек выбирает ту аптеку, которая находится ближе к дому.

"Кроме того, запрещенные препараты не очень дорогие и не относятся к высшему сегменту. Но здесь действует маркетинговый ход: ты возьмешь это, а я предложу еще что-то. Это маневр повышения цену среднего чека в аптеках", – подчеркнул он.

Фармаколог заметил, что многие препараты становится все сложнее достать. Высшие органы контролируют продажу рецептурных лекарств, проверяют журналы и выписывают штрафы. Он считает, что штраф в 10-20 тысяч рублей способен повлиять на фармацевтов и сделать их более внимательными.

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,Госдума,
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