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2 часа назад

Травматолог Авкопашвили: распознать закрытый перелом можно по хрусту костей

Газета.Ru

Клиническая картина различных травм имеет много общего: отеки, гематомы, ограничение движения и сильная боль. Однако для перелома, в отличие от растяжения или ушиба, характерен хруст поврежденной кости. Об этом в беседе с Life рассказала травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Мария Авкопашвили.

Травматолог: распознать закрытый перелом можно по хрусту костей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«При ушибе, и при переломе возможны сильный отек, гематома, ограничение движений и выраженная боль. Но отличительным признаком закрытого перелома является так называемая крепитация, или, говоря простыми словами, хруст в поврежденной области», — объяснила врач.

При наличии любых признаков травмы, она посоветовала немедленно обратиться к врачу, который поставит правильный диагноз и назначит необходимое лечение. Однако, по ее словам, если нет возможности сразу получить консультацию специалиста, можно самостоятельно оказать себе экстренную помощь. Самым простым и эффективным способом специалист назвала наложение шины, послужить которой могут доски, картон, либо полоски металла. Главное, обездвижить и зафиксировать поврежденную конечность, резюмировала Авкопашвили.

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