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14 минут назад

Мясников назвал два правила приема обезболивающих

Мослентаиещё 1

Два важных правила приема обезболивающих назвал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1».

Мясников назвал два правила приема обезболивающих
Фото: МослентаМослента

Мясников заявил о необходимости приема нестероидных противовоспалительных средств (НПВП) курсом от семи до 10 дней. Такой график приема лекарств поможет не только снять боль, но и устранить причину воспаления, пояснил доктор.

Кроме того, НПВП следует пить вместе с препараторами-ингибиторами протонной помпы, к примеру, с омепразолом. Это предотвращает образование эрозий и язв желудка.

«Помните, что разные обезболивающие действуют на разные виды боли. Нестероидные препараты — лекарства против воспаления», — напомнил врач. НПВП, по его словам, эффективны во многих случаях, но не действует на дискомфорт невралгического характера.

Ранее Мясников объяснил важные правила приема антибиотиков. По его словам, самое важное — принимать эти лекарства только по назначению врача.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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