В США одобрили назальный спрей для лечения мигрени

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило быстродействующий назальный спрей от Pfizer, предназначенный для лечения мигрени. Об этом сообщается на сайте компании.

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Такой вид обезболивающего более эффективен по сравнению с классическими таблетками, так как лекарство быстрее всасывается и, соответственно, начинает действовать. Pfizer заявила, что спрей облегчает мигренозную головную боль всего за 15 минут у некоторых пациентов после применения.

Кроме того, спрей подойдет для лечения людей, которые не могут принимать пероральные лекарства из-за тошноты или рвоты (такие симптомы могут сопровождать мигрень).