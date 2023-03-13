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2 часа назад

Мигрень и гипертония: врач рассказал, почему нужно отказаться от сыра

Don24.ruиещё 1

Частое употребление сыра может привести к развитию опасных заболеваний. Об этом предупредил доктор медицинских наук, директор программы Whole Cities Foundation Акуа Вулбрайт, пишет Almasry Alyoum.

Мигрень и гипертония: почему нужно отказаться от сыра
Фото: unsplash.comunsplash.com

Первой причиной отказаться от этого продукта является улучшение состояния кожи. Из-за молочных продуктов растет риск акне. Кроме того, ряд исследований показал, что потребление твердых сыров нужно сократить тем, кто страдает от гипертонии.

Также уменьшится частота приступов мигрени мигрени. Дело в том, что в сыре есть аминокислота, которая часто является причиной головных болей. Она содержится в швейцарском сыре, чеддере, сыр с плесенью и пармезане.

Сокращение потребления сыра помогает снизить уровень и холестерина, соответственно, снизится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее в Ростовской области компанию оштрафовали за колбасу с антибиотиками.

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