Рак легких: есть ли выход

Лёгкие — это два губчатых органа в грудной клетке, которые поглощают кислород при вдохе и выделяют углекислый газ при выдохе. Рак лёгких — это тот тип рака, который поражает именно эти органы. Данное заболевание является ведущей причиной смертности от рака во всём мире.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Люди, которые курят, подвергаются наибольшему риску развития рака лёгких, хотя рак лёгких может возникнуть и у людей, которые никогда не курили. Риск развития рака легких возрастает с увеличением продолжительности и количества выкуренных сигарет. Если вы бросите курить, даже после того, как курили в течение многих лет, вы можете значительно снизить свои шансы на развитие рака лёгких. Мы поговорили с Агакиной Юлией Сергеевной, заведующей онкологическим отделением противоопухолевой терапии Университетской Клинической Больницы №1 Сеченовского Университета о том, у кого и почему чаще встречается это заболевание, как его диагностируют и лечат и есть ли профилактика.

Видео дня

У кого (мужчины или женщины) и в каком возрасте чаще появляется рак лёгких? Почему?

Большинство статистических данных о раке лёгких включают как мелкоклеточный рак лёгкого (МРЛ), так и немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ). В целом, от 10 до 15 % всех случаев рака лёгкого составляют МРЛ, а от 80 до 85 % — НМРЛ. Рак лёгкого (как мелкоклеточный, так и немелкоклеточный) является вторым наиболее распространённым видом рака как у мужчин, так и у женщин.

Какие причины возникновения рака лёгких? Может ли рак лёгких передаваться по наследству?

Почти во всех случаях рака лёгких эти генетические изменения приобретаются человеком в течение жизни и присутствуют только в определённых клетках лёгких. Эти изменения, называемые соматическими мутациями, не передаются по наследству. Соматические мутации во многих различных генах были обнаружены в клетках рака лёгких. В редких случаях генетическое изменение передаётся по наследству и присутствует во всех клетках организма.

Насколько курение оказывает прямое влияние на развитие рака лёгких?

Курение на сегодняшний день является ведущим фактором риска рака лёгких. Считается, что около 80% смертей от рака лёгких являются результатом курения. Риск рака лёгких у курящих людей во много раз выше, чем у некурящих. Чем дольше вы курите и чем больше пачек в день выкуриваете, тем выше риск.

Курение сигар и трубок почти так же вызывает рак лёгких, как и курение сигарет. Курение сигарет с низким содержанием смол или «лёгких» сигарет увеличивает риск рака лёгких так же, как и обычные сигареты.

Какие симптомы рака лёгких?

Кашель, который усиливается или не проходит.

Боль в груди.

Одышка.

Свистящее дыхание.

Кашель с кровью.

Постоянное чувство сильной усталости.

Потеря веса без известной причины. Симптомы рака легких могут включать:

Как диагностируют рак лёгких?

Тесты могут включать:

Визуализационные тесты. Компьютерная томография может выявить небольшие поражения в лёгких, которые могут быть не обнаружены на рентгеновском снимке.

Цитология мокроты. Если есть кашель и выделяется мокрота, просмотр мокроты под микроскопом иногда может выявить наличие клеток рака лёгких.

Образец ткани (биопсия). Образец аномальных клеток может быть взят в ходе процедуры, называемой биопсией. Ваш врач может выполнить биопсию несколькими способами, включая бронхоскопию, при которой врач исследует бронхи лёгких с помощью трубки с подсветкой, которая проходит через горло в лёгкие.

Как часто нужно проходить скрининг рака лёгкого (и с какого возраста)?

Рекомендуется проводить ежегодный скрининг на рак лёгких с помощью рентгенографии у взрослых в возрасте от 50 до 80 лет, которые имеют стаж курения 20 пачек в год и в настоящее время курят или бросили курить в течение последних 15 лет.

Как лечат рак лёгкого? Могут ли удалить одно или часть лёгкого?

тип рака лёгких (немелкоклеточные или мелкоклеточные формырака),

размер и локализация опухоли,

насколько запущен рак (стадия),

общее состояние здоровья. Тип лечения, которое используется при раке лёгких, зависит от нескольких факторов, в том числе:

Наиболее распространённые варианты лечения включают хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию и иммунотерапию. В зависимости от типа рака и стадии возможно получить комбинацию этих методов лечения.

Предполагаемый план лечения зависит от того, выявлен немелкоклеточный рак лёгкого или мелкоклеточный.

Немелкоклеточный рак лёгкого

Если выявлен немелкоклеточный рак лёгкого, который поражает только одно лёгкое, возможно проведение хирургического лечения.

За этим может последовать курс химиотерапии для уничтожения опухолевых клеток, которые могли остаться в организме.

Если рак локализованный, но операция невозможна (например, из-за общего состояния здоровья — например, повышен риск осложнений), может быть предложена лучевая терапия. В некоторых случаях это может сочетаться с химиотерапией.

Если рак распространился на оба лёгких или на другие органы, хирургическое вмешательство или лучевая терапия неэффективны, обычно рекомендуется химиотерапия и/или иммунотерапия.

Если после лечения происходит рецидив, может быть рекомендован другой курс лечения.

В некоторых случаях, если рак имеет специфическую мутацию, может быть рекомендована биотерапия вместо химиотерапии.

Биотерапия — это лекарства, которые контролируют или останавливают рост раковых клеток, влияя на определённую генетическую особенность выявленного опухолевого процесса.

Мелкоклеточный рак лёгкого

Мелкоклеточный рак лёгкого обычно лечат химиотерапией, иногда в сочетании с лучевой терапией или иммунотерапией. Это может помочь продлить жизнь и облегчить симптомы.

Хирургия обычно не используется для лечения этого типа рака лёгких. Это связано с тем, что к моменту постановки диагноза, рак часто уже распространился на другие органы.

Однако, если рак обнаружен очень рано, может быть использовано хирургическое вмешательство. В этих случаях химиотерапия или лучевая терапия могут быть назначены после операции, чтобы снизить риск рецидива рака.

Операция

Существует 3 основных типа хирургии рака лёгких:

Лобэктомия – удаление одной из больших частей лёгкого (долей). Такое лечение возможно, если рак находится только в 1 доле лёгкого.

Пневмонэктомия – удаление всего лёгкого. Это используется, когда рак расположен в середине лёгкого или распространился на весь орган.

Клиновидная резекция или сегментэктомия, при которой удаляется небольшой кусочек лёгкого. Эта процедура подходит только для небольшого числа пациентов и используется только в том случае, если выявлен ранний рак и ограничен одной областью лёгкого.

Что нельзя есть/пить при раке лёгкого?

Жирная, жареная или очень острая пища, которая может вызвать тошноту и диарею.

Очень горячие — по температуре — продукты и жидкости.

Употребление большого количества кофеина (из-за этого вы теряете жидкость, что может вызвать запор).

Есть ли профилактика рака лёгкого?

Чтобы снизить возможность заболеть раком лёгкого необходимо соблюдать следующие правила:

Держитесь подальше от табака

Лучший способ снизить риск развития рака лёгких — не курить и не вдыхать дым других людей.

Если вы бросите курить до того, как разовьётся рак, ваша поврежденная лёгочная ткань постепенно начнёт восстанавливаться. Независимо от вашего возраста и продолжительности курения отказ от курения может снизить риск развития рака лёгких и помочь вам жить дольше.

Избегайте или ограничивайте воздействие агентов, вызывающих рак

Избегание воздействия известных канцерогенных агентов на рабочем месте и в других местах также может быть полезным.

Ешьте здоровую пищу

Здоровая диета с большим количеством фруктов и овощей также может помочь снизить риск развития рака лёгких. Некоторые данные свидетельствуют о том, что диета с высоким содержанием фруктов и овощей может помочь защитить людей, которые курят, и тех, кто не курит, от рака лёгких.

Какие осложнения могут быть после рака лёгкого?

Возможные проблемы включают чувство усталости, нехватки воздуха, проблемы с дыханием или боль, инфекция.

Какая реабилитация после лечения рака лёгкого — особенно после удаления части лёгкого? Влияет ли удаление части лёгкого на возможность нормально дышать?

Когда лечение завершено, необходимо будет посещать врача в течение многих лет. Во время этих посещений ваши врачи спросят, есть ли у вас какие-либо проблемы, и могут провести осмотры и лабораторные тесты или визуализирующие тесты, чтобы найти признаки рецидива рака, нового рака или побочных эффектов лечения.

Частота последующих посещений и анализов будет зависеть от стадии рака и вероятности его рецидива.

Почти любое лечение рака может иметь побочные эффекты. Некоторые могут длиться несколько дней или недель, но другие могут длиться долго. Некоторые побочные эффекты могут даже не проявляться до тех пор, пока вы не закончите лечение.

Какие абсолютные противопоказания хирургического лечения рака лёгкого?

Если рак локализованный, то операция может быть невозможна из-за общего состояния здоровья — например, повышен риск осложнений.