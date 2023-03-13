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2 часа назад

Онколог назвал три признака рака на теле

Российская Газета

Одна из самых важных систем организма - лимфатическая - также может давать сбой, который в запущенном виде чреват развитием онкологии. Так, в нормальном состоянии лимфатическая система обеспечивает вывод накопившиеся токсинов, продуктов метаболизма, бактерий и вирусов из кровотока.

"Если с лимфой есть проблемы, то страдает весь организм. А в запущенных случаях может развиться рак лимфатической системы", - подтвердил онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале.

Одни из самых частых признаков лимфомы на теле - образование припухлостей на шее, в подмышках и над ключицей. Также такая припухлость, которая представляет собой увеличенный лимфатический узел, может возникнуть в области паха.

"Как правило, это новообразование не сопровождается болью", - отметил онколог, уточнив, что игнорировать такие изменения нельзя, так как "со временем они часто увеличивается в размерах, а на теле начинают появляться новые шишки".

Лимфомы, которые разрастаются в брюшной полости, могут привести к отеку, боли в животе, тошноте и рвоте, также предупредил врач. Скорее всего, на этом этапе в организме уже присутствует скопление большого количества жидкости.

"Вот почему каждый человек должен проводить периодическое самообследование лимфоузлов", - подчеркнул Иван Карасев.

Ранее специалист перечислил самые агрессивные виды рака - они плохо поддаются лечению и довольно быстро дают метастазы, которые распространяются по всему организму. Так, наиболее агрессивными видами рака онкологи сейчас считают рак желудка, поджелудочной железы, легкого, яичников, а также меланому.

Болезни и лекарства,Видео,Иван Карасев,
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