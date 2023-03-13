В Роспотребнадзоре объяснили, почему растет заболеваемость корью

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, почему в РФ распространяется корь. Они утверждают, что это происходит из-за приезда в страну большого количества людей из ближнего зарубежья. Эксперты рассказали РБК, кому однозначно следует вакцинироваться, сообщает PRIMPRESS.

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Случаи заражения корью были зафиксированы в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще нескольких субъектах. Роспотребнадзор принимает все необходимые эпидемеологические меры, чтобы не допустить распространения заболевания.

Специалисты ведомтсва объясняют рост заболеваемости увеличившимся количеством непривитых, не переболевших ранее мигрантов, которые прибывают в обозначенные регионы. Ведутся активные работы по вакцинации и иммунизации населения.