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34 минуты назад

Врач-уролог Дорошенко объяснил, какие «невнятные боли» могут указывать на болезни почек

Слово и Дело

Заболевания почек развиваются практически незаметно. Как их выявить на ранней стадии, рассказал врач-уролог Сергей Дорошенко.

Какие «невнятные боли» могут указывать на болезни почек
Фото: Слово и делоСлово и дело

Лабораторные показатели меняются еще до первых симптомов. Заподозрить неладное можно, сдав необходимые анализы, отметил Сергей Дорошенко. Среди симптомов, указывающих на заболевания почек, собеседник «Российской газеты» отметил проблемы с мочеиспусканием, неприятные ощущения во время или после процесса, а также проявления цистита.

«Помимо этого, на возможные проблемы с почками указывают отеки различных частей тела, например лица или ног; беспричинная потеря аппетита, появление в моче кровянистых вкраплений», — добавил врач.

Состояние почек желательно проверять не реже раз в полгода или год максимум. Несвоевременно назначенное лечение может обернуться почечной недостаточностью, отметил Сергей Дорошенко.

Болезни и лекарства,Сергей Дорошенко,
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