Какие «невнятные боли» могут указывать на болезни почек

Лабораторные показатели меняются еще до первых симптомов. Заподозрить неладное можно, сдав необходимые анализы, отметил Сергей Дорошенко. Среди симптомов, указывающих на заболевания почек, собеседник «Российской газеты» отметил проблемы с мочеиспусканием, неприятные ощущения во время или после процесса, а также проявления цистита.