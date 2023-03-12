Какие «невнятные боли» могут указывать на болезни почек

Заболевания почек развиваются практически незаметно. Как их выявить на ранней стадии, рассказал врач-уролог Сергей Дорошенко.
Лабораторные показатели меняются еще до первых симптомов. Заподозрить неладное можно, сдав необходимые анализы, отметил Сергей Дорошенко. Среди симптомов, указывающих на заболевания почек, собеседник «Российской газеты» отметил проблемы с мочеиспусканием, неприятные ощущения во время или после процесса, а также проявления цистита.
«Помимо этого, на возможные проблемы с почками указывают отеки различных частей тела, например лица или ног; беспричинная потеря аппетита, появление в моче кровянистых вкраплений», — добавил врач.
Состояние почек желательно проверять не реже раз в полгода или год максимум. Несвоевременно назначенное лечение может обернуться почечной недостаточностью, отметил Сергей Дорошенко.