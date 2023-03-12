Советы врача, как бороться с аллергией весной

Многие люди не могут полноценно радоваться весне: вместе с первым теплом она приносит аллергикам чихание, кашель, насморк, покраснение глаз и другие неприятные симптомы. Как бороться с аллергией, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.

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Примерно с середины марта до конца апреля наблюдается пыление разноцветущих деревьев — ольхи, лещины, граба, клена, ясеня, ивы, вербы, из-за чего у пациентов с аллергией начинается аллергический ринит или конъюнктивит.

– Пациенты с аллергией должны регулярно посещать врача аллерголога-иммунолога для определения причинных аллергенов, вызывающих различные симптомы поллиноза, апатии и подбирать соответствующую терапию, – считает Оксана Драпкина.

Помимо этого, людям с аллергией важно соблюдать гипоаллергенный режим в жилом помещении: проводить чаще влажную уборку, по возможности обеспечить специальный режим кондиционирования помещения. Например, использовать климат-контроль или специальные воздушные фильтры для задержки частиц.

– Обычно это касается тех пациентов, которые имеют тяжелые атопические реакции и тех пациентов, у которых малоэффективна проводимая терапия или они не совсем верно соблюдают рекомендации врача, – дополняет медик.