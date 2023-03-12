Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
20 минут назад

Советы врача, как бороться с аллергией весной

СОВА

Многие люди не могут полноценно радоваться весне: вместе с первым теплом она приносит аллергикам чихание, кашель, насморк, покраснение глаз и другие неприятные симптомы. Как бороться с аллергией, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Советы врача, как бороться с аллергией весной
Фото: СОВАСОВА

Примерно с середины марта до конца апреля наблюдается пыление разноцветущих деревьев — ольхи, лещины, граба, клена, ясеня, ивы, вербы, из-за чего у пациентов с аллергией начинается аллергический ринит или конъюнктивит.

– Пациенты с аллергией должны регулярно посещать врача аллерголога-иммунолога для определения причинных аллергенов, вызывающих различные симптомы поллиноза, апатии и подбирать соответствующую терапию, – считает Оксана Драпкина.

Помимо этого, людям с аллергией важно соблюдать гипоаллергенный режим в жилом помещении: проводить чаще влажную уборку, по возможности обеспечить специальный режим кондиционирования помещения. Например, использовать климат-контроль или специальные воздушные фильтры для задержки частиц.

– Обычно это касается тех пациентов, которые имеют тяжелые атопические реакции и тех пациентов, у которых малоэффективна проводимая терапия или они не совсем верно соблюдают рекомендации врача, – дополняет медик.

С наступлением весны у многих людей проявляются симптомы аллергии, которые похожи на ОРВИ. Как их различить между собой - мы рассказывали ранее.

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий