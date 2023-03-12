Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Назван возможный признак начинающегося инсульта

Lenta.ru

Незадолго до инсульта у человека может наблюдаться полная или частичная кратковременная потеря зрения, наиболее часто появляющаяся по утрам. Об этом предупреждает Express со ссылкой на специалистов Harvard Health.

Столкнувшиеся с подобной проблемой люди отмечают, что перед глазами словно появляется темное пятно или тень, говорится в материале. Кроме того, зачастую пациенты жалуются на потерю зрения в одном глазу сразу после пробуждения. В 80 процентах таких случаев зрение полностью восстанавливается, уточнили эксперты.

Врачи также напомнили о необходимости медикаментозного лечения после перенесенного сердечно-сосудистого заболевания. Они пояснили, что некоторые пациенты склонны отказываться от «всякой химии», как только начинают чувствовать себя лучше, что неминуемо приводит к отправной точке и сводит на нет все предпринятые для выздоровления усилия.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская перечислила меры профилактики инсульта. Она посоветовала следить за уровнем холестерина и ежегодно делать ЭКГ.

Болезни и лекарства,Видео,Гарвардский университет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий