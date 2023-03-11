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1 час назад

Какие десны более склонны к воспалению

Ferra.ru

Группа учёных из Университета Тохоку обнаружила, что жёсткость десны влияет на свойства фибробластов, клеток соединительной ткани, что, в свою очередь, влияет на вероятность воспаления.

Какие десны более склонны к воспалению
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Мы обнаружили, что мягкая десна более подвержена воспаление и у неё хуже развиваются десневые волокна», — рассказали исследователи.

Они пояснили, что фибробласты играют важную роль в поддержании, восстановлении и заживлении десны, они также продуцируют различные воспалительные и разрушающие ткани биомолекулы. Кроме того, фибробласты связаны с иммунными реакциями на патогены. Оказалось, что в жёсткой десне лучше внутриклеточная противовоспалительная система.

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