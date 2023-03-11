Россиянам перечислили причины неровных ногтей

Дерматолог Наталия Жовтан перечислила факторы возникновения неровностей и углублений ногтевых пластин. По словам врача, неровными ногти могут стать как из-за травм, к которым, например, приводят нарушения технологии выполнения маникюра, так и при аутоиммунных заболеваниях или из-за железодефицитной анемии. На внешнем виде ногтей может сказываться и возраст.
Помимо неправильного маникюра к травматическим причинам специалист отнесла возможное воздействие бытовой химии, а также (в случае с ногтями на ногах) сдавливание тесной обувью.
Ещё к неровности ногтей приводят аутоиммунные заболевания, например атопический дерматит. В этих случаях на поверхности ногтей могут присутствовать наперстковидные вдавления, углубления. Другой причиной, по словам врача, может быть железодефицитная анемия.
Важным фактором, который влияет на состояние ногтей, специалист назвала возраст. В юности пластины тоньше, мягче и прозрачнее. Это создаёт розовый тон и гладкую поверхность. В преклонном же возрасте ногти становятся матовыми, с микротрещинами и шероховатостями, сказала дерматолог «Газете.Ru».
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