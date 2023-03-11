Россиянам перечислили причины неровных ногтей

Дерматолог Наталия Жовтан перечислила факторы возникновения неровностей и углублений ногтевых пластин. По словам врача, неровными ногти могут стать как из-за травм, к которым, например, приводят нарушения технологии выполнения маникюра, так и при аутоиммунных заболеваниях или из-за железодефицитной анемии. На внешнем виде ногтей может сказываться и возраст.

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Причины неровных ногтей

Помимо неправильного маникюра к травматическим причинам специалист отнесла возможное воздействие бытовой химии, а также (в случае с ногтями на ногах) сдавливание тесной обувью.

Ещё к неровности ногтей приводят аутоиммунные заболевания, например атопический дерматит. В этих случаях на поверхности ногтей могут присутствовать наперстковидные вдавления, углубления. Другой причиной, по словам врача, может быть железодефицитная анемия.

Влияние возраста на ногти

Важным фактором, который влияет на состояние ногтей, специалист назвала возраст. В юности пластины тоньше, мягче и прозрачнее. Это создаёт розовый тон и гладкую поверхность. В преклонном же возрасте ногти становятся матовыми, с микротрещинами и шероховатостями, сказала дерматолог «Газете.Ru».