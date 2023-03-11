Эксперты рассказали, как защититься от укусов клещей

В России 1 марта стартовал мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. По данным на 3 марта, в медорганизации обратились 73 пострадавших от их укусов. Обращения зарегистрировали в Калининградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, сообщило 7 марта РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. Случаев клещевого энцефалита не выявили. В ведомстве также напомнили о самом эффективном способе защиты от вирусного энцефалита — профилактических прививках. В России от этой инфекции планируют вакцинировать более 1,8 миллиона россиян.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Начало положено

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Ежегодно в России регистрируют около 450-550 тысяч обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей, рассказал «Парламентской газете» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, в прошлом году число таких случаев находилось на уровне среднемноголетних значений — к врачам обратились около 500 тысяч пострадавших. Клещевой энцефалит в 2022 году зарегистрировали примерно в 1600 случаев. Практически все — в эндемичных регионах, к которым относят Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области. В Московской области эндемичны только Талдомский и Дмитровский районы. Территория Москвы по клещевому энцефалиту благополучна.

«С полным списком эндемичных регионов можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора, — напомнил Лебедев. — Этот список уже на протяжении многих лет достаточно стабилен. Новые регионы в нем не появляются».

Эксперт также рассказал, что, несмотря на относительно холодную мартовскую погоду, нападение клещей уже возможно. Особенно в регионах, где установилась устойчивая плюсовая температура.

«Несколько лет назад случай присасывания клеща был даже зимой, — рассказал специалист. — Человек приехал на дачу и зашел в парник — там и подхватил клеща. Конечно, сейчас клещевой сезон еще не настолько активен, как мы увидим позже, но начало уже положено».

Эксперт также рассказал о способах защиты от клещей: отправляясь на прогулку в лес или парк, нужно надевать закрытую одежду и обувь и обрабатывать их акарицидами — препаратами против паразитов. Есть специальные формы акарицидов, предназначенные и для маленьких детей. Защитить необходимо и домашних питомцев. На собак уже сейчас рекомендуется надевать противоклещевые ошейники. Но более надежный способ — нанести на холку животного акарицидный препарат.

«Есть очень опасная клещевая инфекция — пироплазмоз, — уточнил Лебедев. — Она особенно опасна для молодых собак. Заражение нередко заканчивается смертью животного. Соответственно, собакам — повышенное внимание. А вот кошкам клещевые инфекции неопасны».

Самый надежный способ защититься от клещевого вирусного энцефалита — это вакцинация, предупредил эксперт. Плановая вакцинация показана жителям эндемичных регионов. А экстренная рекомендуется людям, выезжающим в командировку или на отдых в неблагополучные по этому заболеванию регионы.

Летальность — до 20 процентов

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Последствия могут быть очень серьезными. При своевременно начатом лечении человек полностью выздоравливает в 25-50 процентах случаев. Однако у 35-50 процентов инфицированных заболевание может привести к тяжелым осложнениям вплоть до инвалидности. Летальность при энцефалите достаточно высокая — до 20 процентов.

Основные переносчики заболевания — иксодовые клещи. При их укусе возбудитель болезни передается человеку в первые же минуты присасывания инфицированного насекомого. Чем дольше клещ находится на теле, тем вероятность заражения выше.

Как ранее рассказала «Парламентской газете» заведующая отделением профилактических прививок Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Галина Грибановская, пройти вакцинацию от клещевого энцефалита можно в медорганизациях по месту жительства по полису ОМС. Для формирования полноценного иммунитета нужно ввести две дозы препарата с минимальным интервалом в один месяц и последующим введением третьей дозы через 12 месяцев. При экстренной схеме вакцинации интервал между первой и второй вакцинацией — две недели. При этом вторую инъекцию необходимо сделать минимум за две недели до предполагаемого отъезда на неблагополучную территорию. Так что прививку стоит планировать заранее — за месяц-полтора до поездки. После вакцинации формируется стойкий иммунитет. Но каждые три года нужно ревакцинироваться, чтобы его поддерживать. В России зарегистрированы несколько вакцин от клещевого энцефалита, все они взаимозаменяемые и хорошо переносятся, уточнила Грибановская.