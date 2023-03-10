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2 часа назад

Врач назвала признаки рака щитовидной железы

Клопс.Ru

Признаки рака щитовидной железы на первом этапе обнаружить практически невозможно. Пациенты часто путают симптомы с простудными заболеваниями, рассказала «Клопс» врач-эндокринолог Наталья Коновалова.

Врач назвала признаки рака щитовидной железы
Фото: Marco Verch/FlickrMarco Verch/Flickr
Есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание:
  • охриплость и осиплость голоса,
  • дискомфорт при глотании,
  • ощущение инородного тела в гортани,
  • приступы удушья,
  • увеличение подчелюстных лимфоузлов.

Женщины могут быстро прибавлять в весе или сбрасывать его, ощущать боль в суставах, страдать расстройствами памяти и бессонницей. Мужчины при этом диагнозе подвержены быстрой смене настроения, раздражительности и одышке, возможен тремор рук.

Нездоровая щитовидная железа может увеличиваться в объёме из-за узлов, которые имеют округлую форму. Образуются они путём избыточного деления клеток. Наличие новообразований врач может прощупать руками, для более детальной картины делают УЗИ.

«Узел может быть один или несколько, но в любом случае, если его размер 1 см и больше, необходимо делать биопсию. Тонкой иглой берётся образец ткани щитовидной железы или узелка для лабораторного исследования на наличие рака. Как правило, только 10% узлов являются злокачественными»,— объяснил врач-эндокринолог.

Рак щитовидной железы может быть вызван рядом причин. Самая распространённая — это наследственная предрасположенность. Воздействие радиации, нехватка йода в организме также могут спровоцировать рак. Смена климата и проживание в неблагоприятных климатических условиях также являются причинами возникновения этой болезни.

Болезни и лекарства,Наталья Коновалова,
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