Врач назвала признаки рака щитовидной железы

«Узел может быть один или несколько, но в любом случае, если его размер 1 см и больше, необходимо делать биопсию. Тонкой иглой берётся образец ткани щитовидной железы или узелка для лабораторного исследования на наличие рака. Как правило, только 10% узлов являются злокачественными»,— объяснил врач-эндокринолог.