Врач назвала признаки рака щитовидной железы

Признаки рака щитовидной железы на первом этапе обнаружить практически невозможно. Пациенты часто путают симптомы с простудными заболеваниями, рассказала «Клопс» врач-эндокринолог Наталья Коновалова.
Женщины могут быстро прибавлять в весе или сбрасывать его, ощущать боль в суставах, страдать расстройствами памяти и бессонницей. Мужчины при этом диагнозе подвержены быстрой смене настроения, раздражительности и одышке, возможен тремор рук.
Нездоровая щитовидная железа может увеличиваться в объёме из-за узлов, которые имеют округлую форму. Образуются они путём избыточного деления клеток. Наличие новообразований врач может прощупать руками, для более детальной картины делают УЗИ.
«Узел может быть один или несколько, но в любом случае, если его размер 1 см и больше, необходимо делать биопсию. Тонкой иглой берётся образец ткани щитовидной железы или узелка для лабораторного исследования на наличие рака. Как правило, только 10% узлов являются злокачественными»,— объяснил врач-эндокринолог.
Рак щитовидной железы может быть вызван рядом причин. Самая распространённая — это наследственная предрасположенность. Воздействие радиации, нехватка йода в организме также могут спровоцировать рак. Смена климата и проживание в неблагоприятных климатических условиях также являются причинами возникновения этой болезни.