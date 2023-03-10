Как вылечить герпес на губе

Каждый человек инфицирован вирусом герпеса, поэтому хотя бы раз в жизни замечает на своих губах высыпания, рассказал «ФедералПресс» иммунолог Владимир Болибок. Он объяснил, можно ли избавиться от герпеса навсегда и что провоцирует его появление.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Герпес может появиться по двум причинам: слабая иммунная система и ультрафиолетовое излучение весной или летом.

«Именно ультрафиолетовое излучение активирует вирус герпеса. Зимой ко мне часто приходят пациенты, которые ездили на южные берега купаться и загорать, а вернулись с герпесом. Та же самая история летом. Человек более-менее, но поехал куда-то на море, в горы, и вот герпес», – пояснил Болибок.

До сих пор не существует лекарств, которые бы навсегда избавляли человека от герпеса, но высыпания можно лечить – этим занимается врач-иммунолог.

Причем в случае, если это однократное высыпание, которое бывает у каждого человека, помощь специалиста может не понадобиться.

Однако в ситуации, когда герпес часто дает о себе знать, следует обратиться за помощью.