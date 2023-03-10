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42 минуты назад

5 вопросов о ревматоидном артрите

Клопс.Ru

Оренбургский врач-ревматолог Алла Мирончева рассказала, как не спутать ревматоидный артрит с обычным ревматизмом и можно ли добиться пожизненной ремиссии.

5 вопросов о ревматоидном артрите
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

Медик ответила на пять основных вопросов о заболевании.

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Эксперта цитирует газета «Оренбуржье».

1. Какие основные признаки заболевания?

Их три:
  • скованность в суставах. Человек просыпается утром и не может сразу пошевелить руками или ногами. Длится это больше часа.
  • боль в суставах. Её характер симметричный — болит справа и слева, чаще ночью или ранним утром. Обычно это кисти, лучезапястные суставы, стопы и голеностопные суставы.
  • припухлость суставов. Если касается кистей, то в основном это межфаланговые суставы. Бывает, что поднимается температура. Могут появляться высыпания.

Чтобы не спутать с ревматическим артритом, достаточно проанализировать характер боли. Если с утра заболело колено, после обеда — локоть, на другой день — следующий сустав, то это ревматический артрит. Боль летучая и может пройтись по всем крупным суставам. В отличие от ревматоидного ревматический артрит не приводит к деформации сустава и ограничению движения. При первых симптомах нужно сразу обращаться к специалисту. Если начать лечение сразу — можно добиться пожизненной ремиссии.

2. Как проходит лечение лечение на раннее стадии (до 3 месяцев от возникновения первых симптомов)?

На раннем этапе назначаются иммуносупрессоры. В полную силу они начинают действовать к концу второго месяца. Это базисная терапия. Пока препарат не начал действовать, назначаются также гормоны.

При базисной терапии человек должен проверяться каждый месяц, чтобы понять, не падают ли лейкоциты, тромбоциты. Когда состояние более или менее стабилизируется, обследоваться нужно раз в 2-3 месяца. Лечение ревматоидного артрита пожизненное. Единственное, что врачи могут сделать — уменьшить дозы препарата.

3. Как определяется ремиссия?

Если в анализах всё спокойно, не повышены никакие показатели, нет боли, скованности, врачи делают рентгенографию или МРТ поражённых суставов. Если нет прогрессирования эрозирования — значит, наступила ремиссия. Важно после этого продолжать соблюдать рекомендации врача, грамотно питаться, делать специальную гимнастику и вести здоровый образ жизни.

4. Какие органы и ткани под угрозой?

Заболевание может поражать все органы и ткани, особенно часто сосуды, лёгкие, кости. У пациентов повышается чувствительность к различным простудным инфекциям. Без адекватного лечения 40% больных в течение 5 лет становятся инвалидами.

5. Предоставить развитие невозможно?

Предотвратить развитие ревматоидного артрита невозможно. Природа хронического воспаления связана с нарушениями иммунитета. Они могут быть обусловлены многими причинами: инфекциями, стрессами, вредными привычками, неправильным питанием, генетической предрасположенностью и другими факторами, которые пока до конца не изучены.

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