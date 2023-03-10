5 вопросов о ревматоидном артрите

Оренбургский врач-ревматолог Алла Мирончева рассказала, как не спутать ревматоидный артрит с обычным ревматизмом и можно ли добиться пожизненной ремиссии.
Медик ответила на пять основных вопросов о заболевании.
Эксперта цитирует газета «Оренбуржье».
Чтобы не спутать с ревматическим артритом, достаточно проанализировать характер боли. Если с утра заболело колено, после обеда — локоть, на другой день — следующий сустав, то это ревматический артрит. Боль летучая и может пройтись по всем крупным суставам. В отличие от ревматоидного ревматический артрит не приводит к деформации сустава и ограничению движения. При первых симптомах нужно сразу обращаться к специалисту. Если начать лечение сразу — можно добиться пожизненной ремиссии.
На раннем этапе назначаются иммуносупрессоры. В полную силу они начинают действовать к концу второго месяца. Это базисная терапия. Пока препарат не начал действовать, назначаются также гормоны.
При базисной терапии человек должен проверяться каждый месяц, чтобы понять, не падают ли лейкоциты, тромбоциты. Когда состояние более или менее стабилизируется, обследоваться нужно раз в 2-3 месяца. Лечение ревматоидного артрита пожизненное. Единственное, что врачи могут сделать — уменьшить дозы препарата.
Если в анализах всё спокойно, не повышены никакие показатели, нет боли, скованности, врачи делают рентгенографию или МРТ поражённых суставов. Если нет прогрессирования эрозирования — значит, наступила ремиссия. Важно после этого продолжать соблюдать рекомендации врача, грамотно питаться, делать специальную гимнастику и вести здоровый образ жизни.
Заболевание может поражать все органы и ткани, особенно часто сосуды, лёгкие, кости. У пациентов повышается чувствительность к различным простудным инфекциям. Без адекватного лечения 40% больных в течение 5 лет становятся инвалидами.
Предотвратить развитие ревматоидного артрита невозможно. Природа хронического воспаления связана с нарушениями иммунитета. Они могут быть обусловлены многими причинами: инфекциями, стрессами, вредными привычками, неправильным питанием, генетической предрасположенностью и другими факторами, которые пока до конца не изучены.