Шейный «хондроз»: симптомы и лечение

Боли в шейном отделе позвоночника – достаточно распространённое явление, которое люди, далёкие от медицины, часто называют «хондроз». Считается, что это заболевание к определённому возрасту есть практически «у всех» – а значит, нужно просто «потерпеть».

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О том, какие технологии есть сегодня в арсенале врачей для помощи таким пациентам, рассказал Алексей Пелеганчук, заведующий отделением нейроортопедии Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России, врач травматолог-ортопед, нейрохирург, к.м.н.

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Какое заболевание обычно пациенты называют «шейный хондроз»? Как правильно звучит диагноз?

– На самом деле «шейный хондроз» – это сленг, правильно заболевание называется «остеохондроз шейного отдела позвоночника». Этот термин используется врачами в постсоветском пространстве и соответствует действующей МКБ (Международной классификации болезней), по которой мы работаем. При этом в большинстве стран такого заболевания не существует, у них это называется «дегенеративно-дистрофическое заболевание».

При постановке диагноза мы указываем «остеохондроз шейного отдела позвоночника», а дальше уже расшифровываем, какие именно позвоночно- двигательные сегменты поражены.

Чаще всего люди ассоциируют это заболевание с болями в шейном отделе. Является ли этот симптом главным и/или единственным?

– Самая частая причина обращения таких пациентов к неврологу – это болевой синдром. Можно сказать, что основным клиническим проявлением дегенеративной патологии – остеохондроза шейного отдела, в данном случае, является боль. Кроме этого, даже более опасными проявлениями распространённых дегенеративных патологий является слабость верхних конечностей (может быть и в нижних конечностях) и нарушение чувствительности – онемение.

А головные боли, шум в ушах могут наблюдаться при остеохондрозе шейного отдела позвоночника?

– Это нехарактерные жалобы для шейного остеохондроза, но иногда это бывает. Если такой пациент приходит, то, в первую очередь, это основание назначить МРТ головного мозга, чтобы исключить какие-то органические изменения. Если пациент это сделал, он не поддаётся консервативному лечению и есть субстрат в виде протрузий дисков, который крайне редко, но может эти явления рефлекторно вызывать, тогда есть вариант этому пациенту помочь, но эффективность будет существенно ниже, чем классическое лечение боли в шейном отделе.

В чём причины возникновения болевого синдрома и какие возможности имеются сегодня для лечения таких пациентов?

– Можно выделить три группы пациентов. Первая группа – это рефлекторные болевые синдромы, вторая группа – это корешковые синдромы, миелопатия – поражения самого спинного мозга, как при грубом стенозе, и третья – это крайне редкие пациенты, но самые сложные, больше всего страдающие – это пациенты с нейропатией.

Рефлекторный болевой синдром может распространяться локально в области шейного отдела, может отдавать в надплечья, в верхние конечности. Но особенностью этого болевого синдрома является то, что нервная ткань – а именно спинной мозг и его корешки, находятся без компрессии (без сдавления).

Соответственно, в данном случае, если мы рассматриваем вариант хирургического лечения, то это амбулаторные методы – например, блокады. Если более инвазивные процедуры, то это радиочастотная денервация и холоднолазменная кобляция межпозвонковых дисков – аппаратное пункционное воздействие, которое проводится без разрезов.

Цель – убрать болевой синдром либо существенно снизить его интенсивность, избавить пациента от потребности в анальгетиках.

Вторая группа пациентов – это пациенты с грыжами. Грыжи на шейном отделе позвоночника могут вызывать сдавление корешков, и, при неэффективности консервативных методов лечения, прибегают к хирургии. Цель операции – выполнить декомпрессию, т.е. убрать грыжу, соответственно, корешок спинного мозга будет свободен и болевой синдром регрессирует.

При больших размерах грыжи бывают и проводниковые нарушения: помимо компрессии корешка спинного мозга, бывает сдавлен (компримирован) сам спинной мозг. Тогда у человека наблюдаются уже более грубые клинические проявления в виде тетрапареза, то есть слабости как в верхних конечностях, так и в нижних. В этом случае необходимо делать декомпрессию – создавать резервные пространства для спинного мозга, чтобы он восстанавливался вторично. Важно понимать, что операцией спинной мозг и нерв не восстанавливается, а создаются условия, т.е резервные пространства.

Помимо грыж, бывают циркулярные стенозы. Они развиваются за счёт комплексных проблем, которые возникают в шейном отделе позвоночника, что приводит к циркулярному сужению канала.

Это тяжёлые пациенты, которые иногда годами болеют, и, к сожалению, чаще всего поступают с грубым неврологическим дефицитом и зачастую требуют двухэтапной хирургии.

И ещё одна группа пациентов – это люди с нейропатическим болевым синдромом. В этом случае у пациентов, при отсутствии стеноза есть нейропатия (сам нерв болит). Тогда помощь оказывается с применением нейромодуляции (нейростимуляции). Она заключается в установке специальных эпидуральных электродов на задние структуры спинного мозга. Это специальный аппарат – можно сказать, как физиолечение, которое всегда с собой: можно включить, мощность увеличить для того, чтобы болевые проявления уменьшить. И это хорошо помогает даже в очень сложных случаях.

Все эти технологии доступны для пациентов, действуют разные источники финансирования, в том числе и ОМС, и квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь.

Можно ли остеохондроз вылечить?

– Само заболевание остеохондроз вылечить невозможно. Что можно сделать? Допустим, условный пациент: остеохондроз шейного отдела позвоночника, с преимущественным поражением на уровне С6 – С7 позвонка, дегенеративный стеноз на этом уровне и с компрессией корешков спинного мозга С7 справа.

Во время операции возможно убрать стеноз, убрать грыжу, сделать декомпрессию корешка спинного мозга, если будет компримирован сам спинной мозг. Но первые четыре слова диагноза (остеохондроз шейного отдела позвоночника) останутся пожизненно, потому что это неизлечимо. Хирурги влияют на субстрат этой клиники, а субстратом клиники является, допустим, грыжа, которая привела к стенозу.

Как определяется тактика лечения?

– Есть такое понятие – клинико-морфологическое соответствие. Доктор должен посмотреть пациента со всех сторон – провести ортопедический осмотр, неврологический осмотр, собрать анамнез, жалобы – и соотнести эти данные с исследованиями.

Скрининговыми исследованиями при остеохондрозе шейного отдела является МРТ, если это исследование пациенту не противопоказано по тем или иным причинам. При необходимости назначается и МСКТ, чтобы определиться с тактикой операции.

При этом не каждая грыжа, которая описана в МРТ, требует хирургии. Сама грыжа – не основание для хирургии. Специалист должен определить, насколько вызывает компрессию и т.п., и принять решение о целесообразности проведения операции.

В каком возрасте чаще всего возникают такие проблемы?

– Средний возраст наших пациентов – это старше сорока лет, но, бывает, и молодые тоже требуют хирургического вмешательства в том случае, если у них дегенеративный каскад рано начался, это привело к формированию субстрата в виде грыжи. В этом случае первым этапом проводится консервативное лечение, и, если эффекта не даёт, тогда единственный вариант – это хирургия.

Какие есть факторы риска?

– Мы живём не в Индии, и наши соотечественники на голове ничего не носят. Поэтому говорить, что работа или привычки приводят к преждевременному износу и формированию этих образований, не приходится.

Основной фактор риска – генетический. Это относится не только к шейному, но и к грудному, и поясничному отделу – это слабость тканей фиброзного кольца. А остальные факторы риска – в виде избыточной массы тела, экстремальной работы – больше отражаются на поясничном отделе.

Можно ли как-то профилактировать?

– Профилактика – это, прежде всего, ЛФК, чтобы был тонус в мышцах, мышцы правильно работали и не было спазмов. Дело в том, что, когда развивается дегенеративный процесс, а он может развиваться как в дисках, так и в суставах позвоночника, то это приводит к мышечному спазму, и у человека возникает боль. Поэтому хорошо при рефлекторном болевом синдроме помогают массаж, иглорефлексотерапия и пр.

От чего зависит эффективность лечения?

– Важно своевременно обратиться к неврологу, если есть проблема: болевой синдром в шейном отделе позвоночника, который распространяется в верхние конечности, онемение и слабость в руках, снижение силы. Совсем грубые патологии – циркулярный стеноз, когда присоединяется ещё и слабость в нижних конечностях, когда поражается уже спинной мозг.

Бывает, что люди годами терпят, считают, что у них это «возрастное». Но с каждым годом им становится всё хуже, и в результате заболевание приводит к тому, что они имеют ограничения в движении – могут пройти всего несколько метров.

Специалист оценит степень опасности, при необходимости направит на дополнительные методы исследования, и, по показаниям, к вертебрологу, который занимается хирургическим лечением патологии позвоночника. Цель консультации – определение необходимости хирургического вмешательства. Если нет потребности в хирургии, то невролог уже занимается консервативным лечением. Если требуется хирургическое лечение, то проводится операция, после которой пациент направляется на реабилитацию к неврологу.

Цель консервативного лечения – сделать очень длинные периоды ремиссии и свести к минимуму частоту обострений, и по длительности, и по периодичности. Это относится и к пункционным методам лечения. Но если уже есть грубые изменения в виде грыжи и компрессии корешков спинного мозга, то консервативное лечение может не сработать.

При этом и операция должна быть своевременной. Цель операции – это спасти нервную ткань, будь то спинной мозг либо его корешки. Если же человек болеет годы, то это приводит к миелопатии – изменению самого спинного мозга, который потом даже при великолепно выполненной операции может не восстановиться, либо радикулопатии – поражению корешка спинного мозга.

Если сделать операцию вовремя, по стандартам, то тогда высокая вероятность восстановления как корешка спинного мозга, так и самого спинного мозга, и человек после реабилитации будет чувствовать себя практически здоровым.

При запущенной патологии эффективность оперативного вмешательства снижается. При стойких неврологических нарушениях операция может не привести к заметному прогрессу, потому что сам спинной мозг или корешок к моменту операции уже погиб.