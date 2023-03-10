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19 минут назад

При каком уровне антител надо ревакцинироваться от кори и краснухи

Вести Подмосковьяиещё 1

Ревакцинацию взрослых от кори и краснухи надо проводить при низком показателе антител. Также это важно для тех женщин, которые хотят забеременеть. Об этом АГН «Москва» рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Перинатального центра городской клинической больницы №67 имени Ворохобова департамента здравоохранения Москвы Лусине Даниелян.

Когда надо ревакцинироваться от кори и краснухи
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По словам врача, можно проверить напряженность иммунитета к разным инфекционным заболеваниям. С этой целью надо сдать кровь из вены для обнаружения IgG. В случае кори пороговое значение IgG свыше 0,18 МЕ/мл означает, что иммунитет имеется. В случае краснухи – IgG более 10,0 МЕ/мл. Если показатели IgG меньше, то можно сделать ревакцинацию. Анализ можно сделать бесплатно в поликлинике. Для этого надо взять направление у терапевта.

При планировании беременности в случае низких показателей антител к кори и краснухе женщине следует пройти ревакцинацию от данных заболеваний не позднее, чем за 3 месяца до зачатия. Вакцинация от краснухи проводится взрослым от восемнадцати до двадцати пяти лет, не болевшим, не привитым, привитым единожды, поскольку вакцинация проходит в 2 этапа, а также тем, у кого отсутствуют данные о прививках против краснухи. Вакцинация от кори проводится взрослым в возрасте до тридцати пяти лет, не болевшим, не привитым либо привитым один раз, заключила специалист.

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