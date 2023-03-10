В России создан растительный препарат для замедления набора веса

Создан препарат для замедления набора веса из женьшеня, диоскореи дельтовидной, а также якорцев стелющихся. Его разработкой занимались учёные из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН и их коллеги из Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Об этом информирует «Газета.Ru», ссылаясь на Российский научный фонд, поддержавший исследование грантом.
Клетки указанных выше лекарственных растений, которые выращены в биореакторах, могут нормализовать нарушенный болезнью обмен веществ.
Фитопрепараты на их основе способны стать эффективной и безопасной альтернативой синтетическим медикаментам против ожирения, для многих из которых присущ ряд противопоказаний, а также побочных эффектов.
Эффективность созданного препарата специалисты продемонстрировали на мышиной модели. Все испытуемые грызуны имели ожирение: эксперты продолжали давать им калорийный корм вместе с лекарством.
В течение трёх месяцев учёные сравнивали состояние грызунов на такой диете с контрольными животными. Выяснилось, что препарат позволяет замедлять набор веса и уменьшать уровень глюкозы и холестерина в крови. При этом отрицательного влияния на способность мышей размножаться разработка не оказала.