В России создан растительный препарат для замедления набора веса

Создан препарат для замедления набора веса из женьшеня, диоскореи дельтовидной, а также якорцев стелющихся. Его разработкой занимались учёные из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН и их коллеги из Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Об этом информирует «Газета.Ru», ссылаясь на Российский научный фонд, поддержавший исследование грантом.

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Клетки указанных выше лекарственных растений, которые выращены в биореакторах, могут нормализовать нарушенный болезнью обмен веществ.

Фитопрепараты на их основе способны стать эффективной и безопасной альтернативой синтетическим медикаментам против ожирения, для многих из которых присущ ряд противопоказаний, а также побочных эффектов.

Эффективность созданного препарата специалисты продемонстрировали на мышиной модели. Все испытуемые грызуны имели ожирение: эксперты продолжали давать им калорийный корм вместе с лекарством.