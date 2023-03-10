Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

Газета.Ru: В России создан растительный препарат для замедления набора веса при ожирении

FBM.ru

Создан препарат для замедления набора веса из женьшеня, диоскореи дельтовидной, а также якорцев стелющихся. Его разработкой занимались учёные из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН и их коллеги из Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Об этом информирует «Газета.Ru», ссылаясь на Российский научный фонд, поддержавший исследование грантом.

В России создан растительный препарат для замедления набора веса
Фото: FBM.ruFBM.ru

Клетки указанных выше лекарственных растений, которые выращены в биореакторах, могут нормализовать нарушенный болезнью обмен веществ.

Фитопрепараты на их основе способны стать эффективной и безопасной альтернативой синтетическим медикаментам против ожирения, для многих из которых присущ ряд противопоказаний, а также побочных эффектов.

Эффективность созданного препарата специалисты продемонстрировали на мышиной модели. Все испытуемые грызуны имели ожирение: эксперты продолжали давать им калорийный корм вместе с лекарством.

В течение трёх месяцев учёные сравнивали состояние грызунов на такой диете с контрольными животными. Выяснилось, что препарат позволяет замедлять набор веса и уменьшать уровень глюкозы и холестерина в крови. При этом отрицательного влияния на способность мышей размножаться разработка не оказала.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий