Как выявить рак на ранней стадии

Для того, чтобы обнаружить рак на ранней стадии, нужно проводить регулярные скрининги — обследования у специалистов. Об этом рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов.

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«Чтобы обнаружить онкологические заболевания на ранней стадии, необходимо ежегодно проходить профилактические осмотры у профильных специалистов. <…> Например, в период пандемии COVID-19, когда пациентам повсеместно делали компьютерную томографию, удалось обнаружить много случаев развития рака легкого на начальных стадиях», — подчеркнул Павел Копосов в интервью Газете.RU.

Онколог уточнил, что для определения разных видов рака нужно посещать узких специалистов. По мнению Павла Колосова, если удастся обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, шанс излечить его составит около 90 процентов. Самыми распространенными видами рака в России, подчеркивает онколог, являются рак легкого, простаты, молочный железы и матки.

Ранее основатель Клиники интегративной медицины Дмитрий Раевский подчеркивал, что онкологическое заболевание не является приговором для человека, передают «Дни.ру». Диетолог Лиза Афинская посоветовала есть капусту, чтобы защититься от развития рака, пишет MK.RU.