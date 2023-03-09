Врач объяснила, что делать, если онкологию нашли у беременной

Онколог Вахабова: у беременных чаще всего выявляют рак груди и шейки матки. А ещё лейкозы и лимфомы. Вообще учёные уже доказали, что гормональный фон у женщины в период беременности не способствует росту опухоли. Так что онкологией будущие мамы заболевают довольно редко. В основном такое случается с женщинами старше 30–35 лет. Что делать, если вы услышали страшный диагноз?

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Так как рак у беременных — редкость, единого алгоритма действий нет. Решение принимают индивидуально в каждом конкретном случае. Причём делает это не один врач, а целая группа специалистов — онколог, агушер-гинеколог, репродуктолог, генетик, перинатолог и другие.

При принятии решения врачи учитывают состояние пациентки, срок беременности, генотип раковой опухоли, наличие сопутствующих патологий и другие факторы. Однако лечение в любом случае нужно начинать немедленно.

«Рак — это заболевание, которое не может ждать. Иногда промедление даже в несколько недель может поставить под угрозу жизнь как матери, так и плода из-за быстрого прогрессирования опухоли», — сказала врач «Газете.ru».