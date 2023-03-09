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50 минут назад

Гастроэнтеролог рассказала о БАДах, которые могут вызвать гепатит и цирроз

Bfm.ru Новосибирск

Новосибирский гастроэнтеролог рассказала о БАДах, которые могут вызвать гепатит и цирроз. Уже привычные многим растительные средства и БАДы могут оказаться не только бесполезными, но и даже вредными для здоровья. Об этом изданию «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

БАДы, которые могут вызвать гепатит и цирроз
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

«Биодобавки и растительные препараты могут вызвать лекарственное поражение печени. Симптомы поражения от легкого повышения уровня печеночных ферментов до острого или хронического гепатита, цирроза, печеночной недостаточности, острого и хронического холангита, макро- и микровезикулярного стеатоза и сосудистых поражений», — отметила она.

На рынке лекарств известно более 100 лекарственных препаратов токсичных для печени. Наиболее гепатотоксичны фитопрепараты на основе растений, содержащих пирролизидиновые алкалоиды: чистотел большой, окопник лекарственный, мята болотная, дубровник обыкновенный, атрактилис смолоносный, перец опьяняющий, препараты на основе листьев ларреи трехзубчатой, сенны александрийской и водно-спиртовые экстракты зеленого чая.

В целом же навредить потенциально способна любая добавка. Тут играют роль многие факторы: выбор неправильной части растения для производства препарата, идентификация сырьевого растения, сырье может оказаться загрязнено тяжелыми металлами, пестицидами и гербицидами, микроорганизмами. Так же из-за недостаточного контроля в препарате могут оказаться незаявленные вещества.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России по мужскому бесплодию.

Болезни и лекарства,Мария Прашнова,
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