БАДы, которые могут вызвать гепатит и цирроз

Новосибирский гастроэнтеролог рассказала о БАДах, которые могут вызвать гепатит и цирроз. Уже привычные многим растительные средства и БАДы могут оказаться не только бесполезными, но и даже вредными для здоровья. Об этом изданию «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

«Биодобавки и растительные препараты могут вызвать лекарственное поражение печени. Симптомы поражения от легкого повышения уровня печеночных ферментов до острого или хронического гепатита, цирроза, печеночной недостаточности, острого и хронического холангита, макро- и микровезикулярного стеатоза и сосудистых поражений», — отметила она.

На рынке лекарств известно более 100 лекарственных препаратов токсичных для печени. Наиболее гепатотоксичны фитопрепараты на основе растений, содержащих пирролизидиновые алкалоиды: чистотел большой, окопник лекарственный, мята болотная, дубровник обыкновенный, атрактилис смолоносный, перец опьяняющий, препараты на основе листьев ларреи трехзубчатой, сенны александрийской и водно-спиртовые экстракты зеленого чая.

В целом же навредить потенциально способна любая добавка. Тут играют роль многие факторы: выбор неправильной части растения для производства препарата, идентификация сырьевого растения, сырье может оказаться загрязнено тяжелыми металлами, пестицидами и гербицидами, микроорганизмами. Так же из-за недостаточного контроля в препарате могут оказаться незаявленные вещества.