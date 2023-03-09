Эндокринолог дал рекомендации по профилактике сахарного диабета

Врач-эндокринолог, заведующий отделением эндокринологии ГКБ Виноградова Александр Серебров дал рекомендации по профилактики сахарного диабета. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

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Как отмечает медик, предотвратить диабет первого типа невозможно, но остановить развитие сахарного диабета второго типа человеку по силам. Для этого потребуется изменить образ жизни, добавить физическую активность и соблюдать диету.

Так, для профилактики необходимо двигаться не менее 150 минут в неделю. Также важно добавить в рацион сложные углеводы, быстрые углеводы в рационе следует свести к минимуму, а животные жиры заменить на растительные. Мясо следует выбирать нежирных сортов и употреблять его лучше в отварном или запеченном виде.