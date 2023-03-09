Гастроэнтеролог Якушев: частая изжога может говорить о болезни сердца или онкологии. Много кто испытывает неприятное жгучее чувство в груди после плотного обеда или по другим причинам. Так что понятие изжога знакомо многим. Но проблема в том, что многие не придают значения этой жалобе, прибегают к самолечению, не обращаются к врачу и не получают адекватного лечения. А ведь со временем частые позывы изжоги могут обернуться страшными недугами, предупредил гастроэнтеролог Андрей Якушев.

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По словам специалиста, часто изжога относится к функциональным заболеваниям ЖКТ, но может говорить и о наличии тяжёлых патологий других органов.

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В большинстве случаев частая изжога считается симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда забросы кислоты, щёлочи из нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта (из желудка, а иногда и из двенадцатипёрстной кишки) происходят в пищевод.

«Если эти забросы случаются часто, происходит физиологическая, а у некоторых людей и патологическая регенерация: клетки делятся неправильно, возникает метаплазия — в пищеводе вследствие постоянного неблагоприятного воздействия вместо нормальных клеток образуются клетки, более характерные для других отделов ЖКТ, прежде всего для кишечника. Это состояние называется "пищевод Барретта"», — отметил врач.

Обычно «пищевод Барретта» уже можно считать предраковым состоянием. Если забивать на неприятные ощущения и просто глушить их препаратами и не лечить комплексно, то может появиться рак пищевода.

Кроме того, по словам эксперта, изжога и боль за грудиной встречаются и при заболеваниях, не связанных с пищеводом. Например, при заболеваниях соединительной ткани, когда она меняет свою структуру, становится более жёсткой, менее эластичной и податливой. При этом поражается и пищевод. При таком недуге выходное отверстие сужается — как итог пища проходит с трудом.

Изжога и боль за грудиной ещё могут говорить и о патологиях сердца или быть дополнительным симптомом желчнокаменной болезни. Появляется частая изжога и при обострении тяжелого хронического панкреатита и инфекционных отравлениях.