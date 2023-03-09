Нефролог рассказал, как сохранить почки здоровыми

Заболевание почек – это не обязательно боль в спине. Часто болезнь почти не проявляет себя, но подтачивает силы организма и незаметно крадет у человека месяцы и даже годы жизни. Как распознать нарушения в работе этого органа, сегодня, во Всемирный день почки, информационному агентству «ДОН 24» рассказал доктор медицинских наук, заведующий нефрологическим отделением клиники РостГМУ, профессор, главный нефролог СКФО Михаил Батюшин.
«Симптомы, на которые следует обращать внимание – это отеки лица и нижних конечностей, эпизоды ночного мочеиспускания, которых в норме не должно быть или может быть один. Повышение артериального давления – гипертония не всегда может быть самостоятельной в плане болезни, иногда она бывает осложнением или проявлением болезни почек. Также возможно изменение цвета и характера мочи: она может пениться, возникает неприятный резкий запах, цвет меняется на красный, желтый или белый, появляются гнойные хлопья. Это основные проявления. Некоторые люди думают, что должны быть боли в поясничной области. Но в большинстве случаев патология почек не проявляется болевыми ощущениями, чаще всего поясница болит, если есть заболевания позвоночника», – рассказал доктор.
Он отметил, что в зоне риска по заболеванию почек находятся пациенты, страдающие:
На первом месте и в мире, и в России, и в Ростовской области именно поражения почек в связи с наличием одного из перечисленных заболеваний. При их наличии обследование на выявление болезни почек нужно проходить регулярно. Также обратиться к врачу стоит при появлении перечисленных выше симптомов.
«Самый простой вариант – сходить к терапевту по месту жительства. Если человек лечится от гипертонии или диабета, то терапевт время от времени смотрит его анализы, назначает УЗИ. Если терапевт этого не делает, к примеру потому, что человек страдает от гипертонии, но к врачу обратился по поводу простудного заболевания, то нужно сообщить о наличии заболевания и проверить почки», – отметил Михаил Батюшкин.
В первую очередь при подозрении на заболевание почек необходимо пройти анализы:
«Это стандартный набор, мы применяем такие обследования, чтобы понять, есть ли у человека патология почек или нет. Но сейчас также любой человек может обратиться в любой медцентр и пройти обследование», – отметил врач.
Он рассказал о том, что любое недолеченное или невыявленное вовремя заболевание почек может стать серьезной проблемой под название хроническая болезнь почек (ХБП).
«Лет 20–25 назад этого термина не существовало. Было понимание, что если, к примеру, есть какое-то воспалительное заболевание почек, то, наверно, это может привести к развитию почечной недостаточности и сокращает человеку жизнь. Потом были проведены крупные исследования, которые показали, что никаких симптомов в начале заболевания может не появляться. Только при анализе определяется в моче белок альбумин или происходит снижение клубочковой фильтрации почек. Больной часто особых симптомов не испытывает, но такие пациенты уже живут меньше. Клинических проявлений нет, но недуг повышает риск смерти. И международное сообщество решило назвать это термином «хроническая болезнь почек». То есть это любая патология почек, которая продолжается более трех месяцев», – рассказал Михаил Батюшкин.
Помимо людей, страдающих перечисленными заболеваниям, хроническая болезнь почек все чаще выявляется у людей, несколько раз перенесших ковид. Поэтому им нужно внимательнее следить за здоровьем.
Наносят вред органу и вредные привычки.
«Почки очень не любят курение. Оно вызывает серьезное поражение почечных сосудов. Такая вредная привычка, как употребление алкогольных напитков, в меньшей степени влияет на функцию почек. Здесь важно соблюдать умеренность и употреблять только качественные напитки, потому что много встречается отравлений суррогатами алкоголя. Это влияет на функцию не только печени, но и почек», – предупредил доктор.
Он отметил, что в мире и в донском регионе мужчины и женщины страдают от ХБП одинаково часто, но у мужчин она начинается раньше. Примерно к 50 годам женщины «наверстывают» и болеют даже чаще. Но у этого есть простое объяснение.
«В международных исследования речь идет о выявляемости. Это когда зашли в городок и всех проверили. А на практике мы имеем дело с обращаемостью. И именно женщины у нас обращаются за медицинской помощью чаще, они ведут себя более ответственно по отношению к своему здоровью. Нередко видим, что мужчину на обследование практически за руку приводит женщина», – рассказал врач.
Он добавил, что последние два-три года на Дону стали чаще выявлять хроническую болезнь почек на ранней стадии заболевания. Это очень важно, так как позволяет предупредить развитие тяжелой почечной недостаточности. В самых сложных случаях человек вынужден до конца жизни регулярно проходить процедуру гемодиализа и ждать возможности трансплантации органа. В Ростовской области данными видами помощи обеспечиваются все нуждающиеся в ней пациенты, но это очень сложная история.
Как будет развиваться ХБП, предсказать сложно. Это зависит от характера основной болезни, от биологии самого человека и многих других факторов.
«Бывает так, что пациент два года не посещал врача, не лечил гипертонию и попадает на диализ. А бывает, что 20–30 лет живет с патологией почек, но у него не развивается тяжелая форма болезни. К сожалению, случается и так, что человек хочет получить помощь, обращается к врачу, выполняет рекомендации, но это не приводит к тому, что болезнь сбавляет темп», – отметил главный нефролог СКФО.
Тем, кто находится в группе риска по возникновению ХБП, он посоветовал «не заниматься самоуспокоением» и посещать врача при появлении первых симптомов.
«Хотя бы в течение одной-двух недель нужно посетить терапевта, пройти минимальное обследование, чтобы выявить, есть ли патология почек. А план лечения лучше реализовать с участием врача-нефролога. Патология бывает сложной, атипичной, многокомпонентной, когда замешивается три-четыре заболевания. Даже если человек живет в отдаленном районе, нужно набраться смелости, приехать в Ростов и попасть к нефрологу. Это все равно лучше, чем ездить в центр диализа всю оставшуюся жизнь», – подчеркнул Михаил Батюшкин.
Тем, кто здоров, он посоветовал отказаться от вредных привычек, реже есть полуфабрикаты и вредные перекусы типа чипсов, почаще баловать себя свежими фруктами и овощами и в целом постараться питаться сбалансированно. И обязательно пить чистую воду.
«Часто болезни почек развиваются у тех людей, которые мало пьют воды. Люди-дельфины – те, кто много пьет воды, водохлебы – достаточно редко страдают от мочекаменной болезни. Здоровый человек в сутки в зимнее время должен выпивать около двух литров воды, а летом – три с половиной, четыре, пять. Это индивидуально и зависит от внепочечных потерь жидкости с потом, с выдыхаемым воздухом, с кишечником. Утро нужно начинать со стакана воды. Человек проснулся, почистил зубы, опрокинул стаканчик воды и пошел готовить себе завтрак. Во время завтрака – тоже вода и, как дополнение, чай или сок. Вада любая, чистая – из кулера, пропущенная через систему фильтрации, купленная в магазине минеральная негазированная столовая. И заканчивать день нужно стаканом или половиной стакана воды. Многие ограничивают прием жидкости вечером, опасаясь ночных пробуждений для похода в туалет, но тем самым они осложняют работу почек», – отметил доктор.
Также он посоветовал всем не забывать о физической активности, которая улучшает кровообращение в почках и препятствует развитию ожирения, гипертонии и сахарного диабета.