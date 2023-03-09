Нефролог рассказал, как сохранить почки здоровыми

Заболевание почек – это не обязательно боль в спине. Часто болезнь почти не проявляет себя, но подтачивает силы организма и незаметно крадет у человека месяцы и даже годы жизни. Как распознать нарушения в работе этого органа, сегодня, во Всемирный день почки, информационному агентству «ДОН 24» рассказал доктор медицинских наук, заведующий нефрологическим отделением клиники РостГМУ, профессор, главный нефролог СКФО Михаил Батюшин.

Фото: Don24 Don24

«Симптомы, на которые следует обращать внимание – это отеки лица и нижних конечностей, эпизоды ночного мочеиспускания, которых в норме не должно быть или может быть один. Повышение артериального давления – гипертония не всегда может быть самостоятельной в плане болезни, иногда она бывает осложнением или проявлением болезни почек. Также возможно изменение цвета и характера мочи: она может пениться, возникает неприятный резкий запах, цвет меняется на красный, желтый или белый, появляются гнойные хлопья. Это основные проявления. Некоторые люди думают, что должны быть боли в поясничной области. Но в большинстве случаев патология почек не проявляется болевыми ощущениями, чаще всего поясница болит, если есть заболевания позвоночника», – рассказал доктор.

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Он отметил, что в зоне риска по заболеванию почек находятся пациенты, страдающие:

артериальной гипертонией,

сахарным диабетом,

ожирением,

подагрой,

ишемической болезнью сердца.

На первом месте и в мире, и в России, и в Ростовской области именно поражения почек в связи с наличием одного из перечисленных заболеваний. При их наличии обследование на выявление болезни почек нужно проходить регулярно. Также обратиться к врачу стоит при появлении перечисленных выше симптомов.

«Самый простой вариант – сходить к терапевту по месту жительства. Если человек лечится от гипертонии или диабета, то терапевт время от времени смотрит его анализы, назначает УЗИ. Если терапевт этого не делает, к примеру потому, что человек страдает от гипертонии, но к врачу обратился по поводу простудного заболевания, то нужно сообщить о наличии заболевания и проверить почки», – отметил Михаил Батюшкин.

В первую очередь при подозрении на заболевание почек необходимо пройти анализы:

мочи – общий и по Нечипоренко,

крови – на креатинин, мочевую кислоту и мочевину,

УЗИ почек.

«Это стандартный набор, мы применяем такие обследования, чтобы понять, есть ли у человека патология почек или нет. Но сейчас также любой человек может обратиться в любой медцентр и пройти обследование», – отметил врач.

Он рассказал о том, что любое недолеченное или невыявленное вовремя заболевание почек может стать серьезной проблемой под название хроническая болезнь почек (ХБП).

«Лет 20–25 назад этого термина не существовало. Было понимание, что если, к примеру, есть какое-то воспалительное заболевание почек, то, наверно, это может привести к развитию почечной недостаточности и сокращает человеку жизнь. Потом были проведены крупные исследования, которые показали, что никаких симптомов в начале заболевания может не появляться. Только при анализе определяется в моче белок альбумин или происходит снижение клубочковой фильтрации почек. Больной часто особых симптомов не испытывает, но такие пациенты уже живут меньше. Клинических проявлений нет, но недуг повышает риск смерти. И международное сообщество решило назвать это термином «хроническая болезнь почек». То есть это любая патология почек, которая продолжается более трех месяцев», – рассказал Михаил Батюшкин.

Помимо людей, страдающих перечисленными заболеваниям, хроническая болезнь почек все чаще выявляется у людей, несколько раз перенесших ковид. Поэтому им нужно внимательнее следить за здоровьем.

Наносят вред органу и вредные привычки.

«Почки очень не любят курение. Оно вызывает серьезное поражение почечных сосудов. Такая вредная привычка, как употребление алкогольных напитков, в меньшей степени влияет на функцию почек. Здесь важно соблюдать умеренность и употреблять только качественные напитки, потому что много встречается отравлений суррогатами алкоголя. Это влияет на функцию не только печени, но и почек», – предупредил доктор.

Он отметил, что в мире и в донском регионе мужчины и женщины страдают от ХБП одинаково часто, но у мужчин она начинается раньше. Примерно к 50 годам женщины «наверстывают» и болеют даже чаще. Но у этого есть простое объяснение.

«В международных исследования речь идет о выявляемости. Это когда зашли в городок и всех проверили. А на практике мы имеем дело с обращаемостью. И именно женщины у нас обращаются за медицинской помощью чаще, они ведут себя более ответственно по отношению к своему здоровью. Нередко видим, что мужчину на обследование практически за руку приводит женщина», – рассказал врач.

Он добавил, что последние два-три года на Дону стали чаще выявлять хроническую болезнь почек на ранней стадии заболевания. Это очень важно, так как позволяет предупредить развитие тяжелой почечной недостаточности. В самых сложных случаях человек вынужден до конца жизни регулярно проходить процедуру гемодиализа и ждать возможности трансплантации органа. В Ростовской области данными видами помощи обеспечиваются все нуждающиеся в ней пациенты, но это очень сложная история.

Как будет развиваться ХБП, предсказать сложно. Это зависит от характера основной болезни, от биологии самого человека и многих других факторов.

«Бывает так, что пациент два года не посещал врача, не лечил гипертонию и попадает на диализ. А бывает, что 20–30 лет живет с патологией почек, но у него не развивается тяжелая форма болезни. К сожалению, случается и так, что человек хочет получить помощь, обращается к врачу, выполняет рекомендации, но это не приводит к тому, что болезнь сбавляет темп», – отметил главный нефролог СКФО.

Тем, кто находится в группе риска по возникновению ХБП, он посоветовал «не заниматься самоуспокоением» и посещать врача при появлении первых симптомов.

«Хотя бы в течение одной-двух недель нужно посетить терапевта, пройти минимальное обследование, чтобы выявить, есть ли патология почек. А план лечения лучше реализовать с участием врача-нефролога. Патология бывает сложной, атипичной, многокомпонентной, когда замешивается три-четыре заболевания. Даже если человек живет в отдаленном районе, нужно набраться смелости, приехать в Ростов и попасть к нефрологу. Это все равно лучше, чем ездить в центр диализа всю оставшуюся жизнь», – подчеркнул Михаил Батюшкин.

Тем, кто здоров, он посоветовал отказаться от вредных привычек, реже есть полуфабрикаты и вредные перекусы типа чипсов, почаще баловать себя свежими фруктами и овощами и в целом постараться питаться сбалансированно. И обязательно пить чистую воду.

«Часто болезни почек развиваются у тех людей, которые мало пьют воды. Люди-дельфины – те, кто много пьет воды, водохлебы – достаточно редко страдают от мочекаменной болезни. Здоровый человек в сутки в зимнее время должен выпивать около двух литров воды, а летом – три с половиной, четыре, пять. Это индивидуально и зависит от внепочечных потерь жидкости с потом, с выдыхаемым воздухом, с кишечником. Утро нужно начинать со стакана воды. Человек проснулся, почистил зубы, опрокинул стаканчик воды и пошел готовить себе завтрак. Во время завтрака – тоже вода и, как дополнение, чай или сок. Вада любая, чистая – из кулера, пропущенная через систему фильтрации, купленная в магазине минеральная негазированная столовая. И заканчивать день нужно стаканом или половиной стакана воды. Многие ограничивают прием жидкости вечером, опасаясь ночных пробуждений для похода в туалет, но тем самым они осложняют работу почек», – отметил доктор.