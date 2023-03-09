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1 час назад

«Может дойти до пандемии». Туристы заражаются опасным вирусом в Таиланде

Primpress

Туристы привозят из Таиланда не сувениры и равномерный загар, а опасный вирус, который поражает нервную систему. В Венгрии подтвердились два случая заражения, сообщает PRIMPRESS.

«Может дойти до пандемии»: туристы заражаются опасным вирусом в Таиланде
Фото: ПримПрессПримПресс

Национальной справочной вирусных зоонозов Национального центра общественного здравоохранения в столице Венгрии подтверждено два случая заражения вирусом Зика, распространенного в Таиланде. Вирус вызывает поражение нервной системы, а вместе с ним слабоумие и паралич. У турстов наблюдаются легкие симптомы заражения и пока вирус не опасен массовым распространением, однако в Венгрии следят за эпидемеологической обстановкой.

Туристам из РФ посоветовали соблюдать меры предосторожности при посещении Таиланда, особенно тропических лесов. Так как вирус Зика распротраняется через укусы комаров, которые там обитают. Против вируса нет вакцины или какой-либо медикаментозной терапии.

Первые симптомы вируса Зика схожи с симптоматикой гриппа: высокая температура, головная боль, боль в суставах, конъюнктивит, возможна сыпь.

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