Медик: постоянное плохое настроение может быть признаком болезни

За постоянной печалью, апатией и недовольством жизнью могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. В этом случае медики советуют проверить физическое и психическое состояние.

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Кардиолог Денис Прокофьев отмечает, что в медицине нет термина "плохое настроение", а только "расстройство настроения". Причиной тому могут стать депрессивные расстройства, депрессии с тревогой, апатические депрессии. Но самое главное - надо знать, что лежит в их основе. Чаще всего - проблемы с гормональным фоном.

Медик советует не бросаться пить антидепрессанты, а пойти в больницу и сдать общий анализ крови. И в зависимости от результатов доктор назначит лечение. Иногда исправить ситуацию могут витамины и микроэлементы, пишут "Известия".