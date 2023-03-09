Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
2 часа назад

Медик: постоянное плохое настроение может быть признаком болезни

СОВА

За постоянной печалью, апатией и недовольством жизнью могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. В этом случае медики советуют проверить физическое и психическое состояние.

Медик: постоянное плохое настроение может быть признаком болезни
Фото: СОВАСОВА

Кардиолог Денис Прокофьев отмечает, что в медицине нет термина "плохое настроение", а только "расстройство настроения". Причиной тому могут стать депрессивные расстройства, депрессии с тревогой, апатические депрессии. Но самое главное - надо знать, что лежит в их основе. Чаще всего - проблемы с гормональным фоном.

Медик советует не бросаться пить антидепрессанты, а пойти в больницу и сдать общий анализ крови. И в зависимости от результатов доктор назначит лечение. Иногда исправить ситуацию могут витамины и микроэлементы, пишут "Известия".

Ранее российские ученые разработали уникальный метод определения депрессии по крови и слюне.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий