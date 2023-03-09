Отоларинголог: весной россияне чаще всего страдают от воспалений в носу

«Соответственно, люди страдают воспалительными заболеваниями полости носа. Если имеется хронический ринит, то он обостряется. Если ринита не было, то он возникает в острой форме. Как правило, люди его не лечат, поэтому он переходит в риносинусит», — рассказал Зайцев.