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2 часа назад

Отоларинголог Зайцев: весной россияне чаще всего страдают от воспалений в носу

Газета.Ruиещё 1

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что в начале весны россияне перестают надевать шапки, что ведет к воспалительным процессам в полости носа и развитию ринита. Об этом сообщает URA.RU.

Отоларинголог: весной россияне чаще всего страдают от воспалений в носу
Фото: Газета.руГазета.ру

По его словам, достаточно яркие проблески Солнца побуждают надевать людей легкие вещи и не носить шапки, что выхолаживает череп, полость носа и носоглотку.

«Соответственно, люди страдают воспалительными заболеваниями полости носа. Если имеется хронический ринит, то он обостряется. Если ринита не было, то он возникает в острой форме. Как правило, люди его не лечат, поэтому он переходит в риносинусит», — рассказал Зайцев.

Он подчеркнул, что из-за дефицита витамина D у людей возникает авитаминоз.

Ранее научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо заявила, что риски распространения вирусных заболеваний, если человек ходит зараженным, многократно возрастают.

По его словам, также существует риск получить осложнения. Вирусные заболевания могут привести к развитию нейродегенеративных заболеваний, например, к болезням Альцгеймера или Паркинсона.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,
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