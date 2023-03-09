Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
2 часа назад

Кардиолог Османов перечислил симптомы приближающегося инфаркта миокарда

Секрет Фирмы

Кардиолог Османов перечислил симптомы приближающегося инфаркта миокарда. Это острое состояние сердца возникает у человека, когда у него сужается артерия и кислород больше не может нормально поступать в орган. Чаще всего к этому приводят повышенный уровень холестерина, снижение уровня гемоглобина, сахарный диабет. Насторожиться стоит и курильщикам, которым нужно избавиться от вредной привычки, если они не хотят осложнений. Подробнее о признаках надвигающегося инфаркта терапевт и кардиолог «СМ-клиники» Рустем Османов рассказал в беседе с «Лайфом».

Кардиолог перечислил симптомы приближающегося инфаркта миокарда
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

«Какие симптомы должны насторожить и предупредить о приближающемся инфаркте миокарда? В первую очередь — боль в области грудной клетки. Боль может появиться быстро, резко, может быть продолжительной, сопровождающейся потоотделением, слабостью, головокружением, снижением давления», — пояснил врач.

Есть и более тяжёлые симптомы, например боль в области сердца, которая отдаёт в левую руку, в область под левой лопаткой или даже в нижнюю челюсть. Если человек переживает инфаркт, он может побледнеть, испытать сильную тошноту и начать задыхаться.

Действовать в такой ситуации нужно быстро и немедленно вызвать скорую помощь. Дожидаться медиков нужно в состоянии полного покоя. Следует удобно сесть, приподняв вверх и согнув в коленях ноги, и расстегнуть одежду. В помещение, где вы находитесь, должен поступать свежий воздух.

Между тем поддерживать нормальную работу сердца и сосудов, снижая риск появления инфаркта, довольно просто. Как ранее рассказывал Рустем Османов, достаточно просто вести здоровый образ жизни.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий