Кардиолог перечислил симптомы приближающегося инфаркта миокарда

Кардиолог Османов перечислил симптомы приближающегося инфаркта миокарда. Это острое состояние сердца возникает у человека, когда у него сужается артерия и кислород больше не может нормально поступать в орган. Чаще всего к этому приводят повышенный уровень холестерина, снижение уровня гемоглобина, сахарный диабет. Насторожиться стоит и курильщикам, которым нужно избавиться от вредной привычки, если они не хотят осложнений. Подробнее о признаках надвигающегося инфаркта терапевт и кардиолог «СМ-клиники» Рустем Османов рассказал в беседе с «Лайфом».

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«Какие симптомы должны насторожить и предупредить о приближающемся инфаркте миокарда? В первую очередь — боль в области грудной клетки. Боль может появиться быстро, резко, может быть продолжительной, сопровождающейся потоотделением, слабостью, головокружением, снижением давления», — пояснил врач.

Есть и более тяжёлые симптомы, например боль в области сердца, которая отдаёт в левую руку, в область под левой лопаткой или даже в нижнюю челюсть. Если человек переживает инфаркт, он может побледнеть, испытать сильную тошноту и начать задыхаться.

Действовать в такой ситуации нужно быстро и немедленно вызвать скорую помощь. Дожидаться медиков нужно в состоянии полного покоя. Следует удобно сесть, приподняв вверх и согнув в коленях ноги, и расстегнуть одежду. В помещение, где вы находитесь, должен поступать свежий воздух.