Что делать, если в ухо попала вода и как ее удалить

Представьте ситуацию: вы сходили поплавать в бассейне или отправились с детьми в аквапарк, но по возвращению домой стали испытывать дискомфорт в ушах. Вероятнее всего, он возник из-за жидкости, оказавшейся в слуховом проходе. Вода в ухе – как ее можно убрать и почему обязательно нужно это сделать, читайте в нашей статье.

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В ухо попала вода: причина обратиться к лору?

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В первую очередь стоит отметить, что ощущение, будто вода затекла прямо в голову – ложное. Это физически невозможно. Однако опасность от попадания воды в ухо все-таки есть. И вот почему.

Наши уши – это система, состоящая из извилистого слухового прохода, который ведет к барабанной перепонке и среднему уху. Доступ к последнему также возможен через носоглотку, а именно через евстахиеву трубу. Поэтому важно понимать, как именно вода попала в ухо: затекла с внешней стороны или вы нырнули и, например, наглотались жидкости через нос. Во втором случае вероятность опасных для здоровья последствий в виде отита и инфекций больше.

Есть и еще один важный нюанс. О нем рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Сама барабанная перепонка отделяет фактически как шлюз отсеки слухового прохода – наружного и внутреннего. Во внутреннем расположены как раз органы слуха. Вот если человек болел отитом или у него есть перфорация барабанной перепонки, вода может попасть во внутреннее ухо. Это приведет к определенным последствиям. Будет сильный воспалительный процесс. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Склеротический тип сосцевидного отростка височной кости – еще одна причина, по которой затекание воды в уши может обернуться ухудшением самочувствия. У большинства людей этот выступ, покрыт полостями с воздухом. Их сосцевидный отросток называют в медицине пневматическим. Но если полостей мало, либо их нет, такой человек склонен к отитам.

Если в ушах наблюдается избыток серы, то вода в слуховом проходе приведет к ее набуханию с последующим воспалительным процессом. Как понять, что есть серная пробка? После принятия душа или плавания вы ощущаете заложенность слухового прохода.

Симптомы попадания воды в ухо

При попадании воды в ухо человек, как правило, испытывает следующие ощущения:

заложенность, шум в ушах, снижение остроты слуха,

боль в ухе,

жжение,

зуд,

в случае развития отита может быть повышение температуры тела.

Как убрать воду из уха самостоятельно

Есть несколько эффективных способов для того, чтобы убрать избыток влаги из ушей.

Всенародные методы по поводу добавления растительного масла – чтобы одна жидкость вытеснила другую – это не работает. Для того, чтобы убрать воду, в первую очередь человек может самостоятельно попытаться как аквалангист или дайвер сделать продувание слуховой трубы. Зажимается нос, делается выдох и выравнивается давление. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Активно попрыгайте на одной или обеих ногах, наклонив голову в сторону, где ощущается заложенность из-за воды.

Создать эффект вантуза: приложить ладонь к заложенному уху, с силой прижать и затем резко убрать.

Жгутиком из ваты промокнуть слуховой проход.

Просушить ушную полость феном, настроив его на комфортную температуру и держа на расстоянии от уха.

Лечь на бок на ровную поверхность на ту сторону тела, где вода попала в ухо. Кстати, иногда поэтому жидкость, попавшая в процессе купания перед сном, выходит из прохода ночью.

Закапать в ухо одну или две капли спирта, выждать до пяти минут. Испарение спирта вместе с водой избавит от проблемы. Только убедитесь, что у вас нет аллергии.

Удалить воду можно с применением перекиси водорода. Раствор таким же образом, как и спирт, вводят в ушной проход, затем оттягивают мочку уха немного вниз и назад.

Можно сделать теплый компресс. Например, смочив полотенце горячей водой и приложив к проблемному уху.

Когда «ухо пловца» придется лечить в клинике

«Ухом пловца» называют наружный отит. Он возникает из-за повреждения ушного прохода, барабанной перепонки с последующим попаданием патогенных бактерий из воды.

Стреляющая боль – один из главных признаком наружного отита. Средний отит проявляется ноющей болью. Самостоятельно заболевание не проходит и без лечения его последствия могут нести угрозу жизни.

Лор-врач проводит отоскопию и, соответственно, принимает решение о назначении терапии. Подключаются противовоспалительные препараты, антибактериальные, чтобы снять воспаление. Поэтому самая большая опасность, которую представляет вода – это воспаление органов слуха.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Инфекция, начавшаяся из-за попадания воды в ухо, может перерасти в отогенный менингит с поражением головного мозга.

Также обратиться к врачу придется и в том случае, если удалить воду не удалось.

Если жидкость задержалась из-за серы, то к специалисту точно придется обратиться. Он удалит серную пробку специальным шприцем для промывания. В противном случае вы можете просто повредить барабанную перепонку, усугубив ситуацию перфорацией. Например, если попытаетесь избавиться от пробки ватными палочками.