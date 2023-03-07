Что делать, если в ухо попала вода и как ее удалить

Представьте ситуацию: вы сходили поплавать в бассейне или отправились с детьми в аквапарк, но по возвращению домой стали испытывать дискомфорт в ушах. Вероятнее всего, он возник из-за жидкости, оказавшейся в слуховом проходе. Вода в ухе – как ее можно убрать и почему обязательно нужно это сделать, читайте в нашей статье.
В первую очередь стоит отметить, что ощущение, будто вода затекла прямо в голову – ложное. Это физически невозможно. Однако опасность от попадания воды в ухо все-таки есть. И вот почему.
Наши уши – это система, состоящая из извилистого слухового прохода, который ведет к барабанной перепонке и среднему уху. Доступ к последнему также возможен через носоглотку, а именно через евстахиеву трубу. Поэтому важно понимать, как именно вода попала в ухо: затекла с внешней стороны или вы нырнули и, например, наглотались жидкости через нос. Во втором случае вероятность опасных для здоровья последствий в виде отита и инфекций больше.
Есть и еще один важный нюанс. О нем рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
Склеротический тип сосцевидного отростка височной кости – еще одна причина, по которой затекание воды в уши может обернуться ухудшением самочувствия. У большинства людей этот выступ, покрыт полостями с воздухом. Их сосцевидный отросток называют в медицине пневматическим. Но если полостей мало, либо их нет, такой человек склонен к отитам.
Если в ушах наблюдается избыток серы, то вода в слуховом проходе приведет к ее набуханию с последующим воспалительным процессом. Как понять, что есть серная пробка? После принятия душа или плавания вы ощущаете заложенность слухового прохода.
При попадании воды в ухо человек, как правило, испытывает следующие ощущения:
Есть несколько эффективных способов для того, чтобы убрать избыток влаги из ушей.
«Ухом пловца» называют наружный отит. Он возникает из-за повреждения ушного прохода, барабанной перепонки с последующим попаданием патогенных бактерий из воды.
Стреляющая боль – один из главных признаком наружного отита. Средний отит проявляется ноющей болью. Самостоятельно заболевание не проходит и без лечения его последствия могут нести угрозу жизни.
Инфекция, начавшаяся из-за попадания воды в ухо, может перерасти в отогенный менингит с поражением головного мозга.
Также обратиться к врачу придется и в том случае, если удалить воду не удалось.
Если жидкость задержалась из-за серы, то к специалисту точно придется обратиться. Он удалит серную пробку специальным шприцем для промывания. В противном случае вы можете просто повредить барабанную перепонку, усугубив ситуацию перфорацией. Например, если попытаетесь избавиться от пробки ватными палочками.
Не следует также пытаться лечить уши препаратами без предварительного осмотра и назначения врача. Такое неосторожное решение может привести к потере слуха.