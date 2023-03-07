Грибок ногтей: самые эффективные способы лечения

Почему очень сложно вылечить самостоятельно? Дело в том, что видов грибковой инфекции – их очень и очень много. На взгляд определить, какая именно флора вызвала грибковое воспаление, очень сложно. Самое важное – взять соскоб, определить вид грибка и подобрать тот антимикотический препарат, который чувствителен непосредственно к виду грибковой инфекции. Скажу сразу: это процесс не быстрый. Средняя продолжительность курса лечения запущенной формы грибковой инфекции может доходить до шести, двенадцати месяцев.



Универсального средства разрекламированного не существует. Да, есть местные формы, но грибок лечится приемом пероральных антимикотиков – системных препаратов, которые влияют на синтез грибка (возможно, в комбинации с местными средствами).



Очень важно понимать, что не получится у пациента просто пойти в аптеку и купить какой-то препарат и угадать. Важно не пользоваться никакими препаратами-антисептиками, которые могут окрашивать ногтевую пластину. Потому что это затруднит дифференциацию. Безусловно не стоит использовать никакие лаки, которые создают защитный слой. Потому что это приведет к размножению грибковой инфекции.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог