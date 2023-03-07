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42 минуты назад

Грибок ногтей: самые эффективные способы лечения

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Онихомикозом в медицине называют грибковое поражение ногтей. Каких только способов избавления от проблемы не найдешь в интернете – и ванночки с разными видами уксуса, и чесночный компресс, и советы протирать кожу и ногти органическими маслами. Можно ли использовать их, «Рамблер» разбирался вместе с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Грибок ногтей: самые эффективные способы лечения
Фото: UnsplashUnsplash

Грибок чаще всего вызывают дерматофиты (Тrichophyton rubrum), дрожжевые грибы (Candida spp.) и плесневые грибы-недерматофиты. Но видов инфекции намного больше. В организм могут попасть несколько возбудителей заболевания одновременно. Более сложными для лечения считаются случаи так называемого ассоциированного заражения грибком и бактериями.

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Пути заражения грибком – контакт с носителем-человеком, а также с инфицированными предметами обихода (от обуви и одежды до контактных поверхностей).

Какова вероятность подхватить грибок в спортзале или бассейне

Нередко очагами онихомикоза становятся подошвы и межпальцевые промежутки. Также возбудитель грибковой инфекции проникает не только в ноготь и его ложе, но и уходит глубже – к матриксу и проксимальному валику. Размножаясь, он разрушает ногтевую пластину и тем самым обеспечивает проникновение заболевания. Поскольку у ногтя нет клеточного иммунитета, к инфекции он восприимчив.

Кто входит в группу риска?

Развитию онихомикоза способствуют нарушение кровоснабжения рук и ног, избыточный вес, деформация стоп, курение, псориаз.

Наиболее подвержены грибковой инфекции люди с травмированной ногтевой пластиной, люди, страдающие сахарным диабетом, люди со сниженным иммунитетом. Если кто-то в семье болеет грибковой инфекцией ногтей, он подвергает опасности всю свою семью, об этом стоит помнить. Поэтому здесь очень важно соблюдение правил гигиены.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Если вы часто носите тесную обувь из недышащих, искусственных материалов, имеете повышенную потливость, то у вас также существует высокий риск однажды столкнуться с грибком ногтей.

Симптомы заболевания следующие:

  • изменение цвета ногтя, появление тусклости, утолщение;
  • отторжение ногтевой пластины от ложа;
  • появление неприятного запаха;
  • зуд кожи в области ногтевых валиков.

Если вы обнаружили у себя симптомы онихомикоза, обратитесь у специалисту. Лечением грибковой инфекции занимаются врачи-микологи и дерматологи. Почему не стоит пытаться избавиться от грибка в домашних условиях или народными средствами, объяснил наш эксперт.

Почему очень сложно вылечить самостоятельно? Дело в том, что видов грибковой инфекции – их очень и очень много. На взгляд определить, какая именно флора вызвала грибковое воспаление, очень сложно. Самое важное – взять соскоб, определить вид грибка и подобрать тот антимикотический препарат, который чувствителен непосредственно к виду грибковой инфекции. Скажу сразу: это процесс не быстрый. Средняя продолжительность курса лечения запущенной формы грибковой инфекции может доходить до шести, двенадцати месяцев.

Универсального средства разрекламированного не существует. Да, есть местные формы, но грибок лечится приемом пероральных антимикотиков – системных препаратов, которые влияют на синтез грибка (возможно, в комбинации с местными средствами).

Очень важно понимать, что не получится у пациента просто пойти в аптеку и купить какой-то препарат и угадать. Важно не пользоваться никакими препаратами-антисептиками, которые могут окрашивать ногтевую пластину. Потому что это затруднит дифференциацию. Безусловно не стоит использовать никакие лаки, которые создают защитный слой. Потому что это приведет к размножению грибковой инфекции.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Но что если пациент решил пойти по пути самоисцеления или не стал принимать лекарственные средства? Может ли грибок нарушить работу внутренних органов в запущенном состоянии?

Это во многом зависит от грибковой флоры. Но вообще грибковые заболевания могут поражать не только кожу и ее придатки – то есть, волосы и ногтевые пластины. Они могут поражать различные слизистые, внутренние органы и вызывать определенные изменения в работе всех органов. Например, грибок вида Candida – он может быть на ногтевых пластинках, может поражать пищевод, слизистые ротовой полости, половые органы; и безусловно влиять на органы и системы всего человека.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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