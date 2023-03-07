Как защититься от вирусных гепатитов

Жителям Нижегородской области напомнили о необходимости уделять пристальное внимание мерам профилактики вирусных гепатитов.

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Медики дали рекомендации по здоровьесберегающему поведению, которое станет надежной защитой от этих заболеваний.

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Как отметила главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова, вирусные гепатиты – это не только известные варианты В и С, но и еще несколько наименований вирусов, вызывающих болезнь.

«Вирусные гепатиты – это группа инфекционно-воспалительных заболеваний печени, которые оказывают прямое или опосредованное повреждающее воздействие на клетки печени – гепатоциты, что, в свою очередь, приводит к нарушению функции этого органа, а в ряде случаев – и к развитию серьезных, опасных для жизни осложнений, таких как цирроз или онкология», – пояснила она.

Людмила Башкатова отметила, что вирусы гепатита попадают в организм человека двумя основными способами. Например, гепатиты А и Е – фекально-оральным, чаще всего это происходит из-за несоблюдения личной гигиены.

Второй путь заражения – контакт человека с инфицированной кровью. Он характерен для вирусов гепатитов В, С, D, G. Ввиду своей распространенности и тяжелых последствий заражения наибольшую опасность представляют вирусы гепатитов В и С.

«В данном случае речь идет не о донорской крови, так как потенциальных доноров и заготавливаемые компоненты очень тщательно проверяют на все возбудители, а о практике грамотной стерилизации используемого инструментария и его одноразовых аналогов. Это касается как изделий медицинского назначения, так и инструментов маникюрных салонов, косметологических клиник и других общественных мест. И, конечно же, важно помнить о профилактике наркозависимости: подавляющее большинство случаев заражения гепатитами связано именно с употреблением наркотических веществ», – подчеркнула врач.

В министерстве здравоохранения региона добавили, что от момента заражения до появления первых признаков болезни проходит разное время: от 2 до 4 недель при гепатите А и от 2 до 6 месяцев – при гепатите В.

По истечении этого периода, во время которого вирус размножается и адаптируется в организме человека, болезнь начинает проявлять себя. Сначала гепатит может напоминать грипп – болезнь характеризуется повышением температуры тела, головной болью, общим недомоганием. Определить точный диагноз может только врач после проведения необходимых лабораторных анализов.

«Чтобы уберечься от заражения гепатитами, необходимо соблюдать несложные правила: не употребляйте некипяченую воду, всегда мойте фрукты и овощи и не пренебрегайте термической обработкой продуктов. Это важно для того, чтобы предотвратить заражение гепатитом А», – рекомендует Людмила Башкатова.

По ее словам, для предохранения от гепатитов В и С необходимо исключить контакты с кровью. В микроскопических количествах кровь может остаться на бритвах, зубных щетках и ножницах для ногтей, поэтому не стоит делить эти предметы с другими людьми.