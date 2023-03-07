Какие болезни вызывают паразиты в организме

— Паразиты — это очень серьезно. Например, процесс развития аскариды заключается в том, что ее личинки, прежде чем обосноваться в кишечнике и превратиться во взрослую особь, циркулируют по всему организму. Они могут попадать куда угодно, даже в легкие и головной мозг. А где они задержались, там и остались. Поэтому цикл развития аскариды затрагивает весь организм, — рассказала Мескина.