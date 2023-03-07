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52 минуты назад

Что указывает на наличие паразитов в организме и какие болезни они вызывают

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Паразиты негативно влияют на здоровье и способны поражать любой орган человека. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, какие болезни они вызывают, как проникают в тело и можно ли себя обезопасить.

Какие болезни вызывают паразиты в организме
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как паразиты попадают в организм

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Как отметила врач, паразиты могут попадать в организм человека различными путями:
  • через немытые овощи и фрукты;
  • грязные руки;
  • мясо;
  • рыбу;
  • домашних животных.

— Самые распространенные пути — через немытые овощи или фрукты и грязные руки. Аскариды попадают в организм человека, например, через зелень, овощи, фрукты. А также возможен контактно-бытовой путь заражения, через грязные руки. Яйца глистов могут находиться под ногтями, если человек не соблюдает меры гигиены. Неправильно термически обработанное мясо или рыба также могут стать причиной заражения паразитами, — пояснила инфекционист.

Также большое значение в передаче паразитов, по мнению инфекциониста, имеют домашние животные. Хозяевам домашних кошек и собак нужно обязательно мыть руки после общения с любимцем.

— Часто паразиты попадают в дом на шерсти собак и кошек. Если человек относится к животному без должной гигиены, то он может заразиться глистами, — отметила специалист.

Какие болезни провоцируют

По словам медика, паразиты могут поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и любой другой орган человека. Некоторые виды могут негативно влиять на весь организм.

— Паразиты — это очень серьезно. Например, процесс развития аскариды заключается в том, что ее личинки, прежде чем обосноваться в кишечнике и превратиться во взрослую особь, циркулируют по всему организму. Они могут попадать куда угодно, даже в легкие и головной мозг. А где они задержались, там и остались. Поэтому цикл развития аскариды затрагивает весь организм, — рассказала Мескина.

Кроме того, по словам врача, существуют виды, которые годами развиваются в организме и постепенно убивают человека, а он об этом даже не догадывается.

— Другие виды паразитов, в том числе трихинеллез, попадают в организм человека через зараженное мясо и рыбу. Их очень сложно обнаружить на ранних стадиях, — предупредила Мескина.

Эти черви долго развиваются и могут вызывать серьезные заболевания:
  • описторхоз;
  • хронический гепатит;
  • гастрит;
  • язву желудка;
  • цирроз печени;
  • поражение нервной системы.

Инфекционист подчеркнула, что глистные инвазии бывают разными. Они серьезно могут подорвать здоровье, даже если находятся в желудочно-кишечном тракте.

— Они могут усилить проявление аллергии, негативно влиять на иммунитет и вызывать функциональные расстройства, — добавила специалист.

Как организм сигнализирует о паразитах

Паразиты могут давать очень разные симптомы, которые можно перепутать с другими заболеваниями, отметила медик. Однако одними из самых ярких признаков того, что человеку необходимо провериться на наличие паразитов, являются:
  • зуд в заднем проходе;
  • диарея или запор;
  • частое вздутие живота;
  • тошнота или рвота после приема пищи;
  • резкое снижение или повышение аппетита;
  • сильная утомляемость;
  • появление сыпи на теле.

— Тем не менее некоторые глистные инвазии протекают без симптомов. Они годами могут развиваться в организме и поражать различные органы. Именно поэтому важно раз в год сдавать анализы на паразитов и как можно скорее приступать к лечению, если их обнаружили, — предупредила медик.

Как защитить организм

Чтобы обезопасить себя от заражения паразитами, врач порекомендовала:
  • соблюдать личную гигиену;
  • тщательно мыть фрукты и овощи;
  • правильно термически обрабатывать мясо и рыбу при приготовлении.

— Безусловно, если у человека выявляют паразитов, от них нужно постараться избавиться как можно скорее, — заключила Мескина.

Болезни и лекарства,
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