Какие болезни вызывают паразиты в организме

Паразиты негативно влияют на здоровье и способны поражать любой орган человека. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, какие болезни они вызывают, как проникают в тело и можно ли себя обезопасить.
— Самые распространенные пути — через немытые овощи или фрукты и грязные руки. Аскариды попадают в организм человека, например, через зелень, овощи, фрукты. А также возможен контактно-бытовой путь заражения, через грязные руки. Яйца глистов могут находиться под ногтями, если человек не соблюдает меры гигиены. Неправильно термически обработанное мясо или рыба также могут стать причиной заражения паразитами, — пояснила инфекционист.
Также большое значение в передаче паразитов, по мнению инфекциониста, имеют домашние животные. Хозяевам домашних кошек и собак нужно обязательно мыть руки после общения с любимцем.
— Часто паразиты попадают в дом на шерсти собак и кошек. Если человек относится к животному без должной гигиены, то он может заразиться глистами, — отметила специалист.
По словам медика, паразиты могут поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и любой другой орган человека. Некоторые виды могут негативно влиять на весь организм.
— Паразиты — это очень серьезно. Например, процесс развития аскариды заключается в том, что ее личинки, прежде чем обосноваться в кишечнике и превратиться во взрослую особь, циркулируют по всему организму. Они могут попадать куда угодно, даже в легкие и головной мозг. А где они задержались, там и остались. Поэтому цикл развития аскариды затрагивает весь организм, — рассказала Мескина.
Кроме того, по словам врача, существуют виды, которые годами развиваются в организме и постепенно убивают человека, а он об этом даже не догадывается.
— Другие виды паразитов, в том числе трихинеллез, попадают в организм человека через зараженное мясо и рыбу. Их очень сложно обнаружить на ранних стадиях, — предупредила Мескина.
Инфекционист подчеркнула, что глистные инвазии бывают разными. Они серьезно могут подорвать здоровье, даже если находятся в желудочно-кишечном тракте.
— Они могут усилить проявление аллергии, негативно влиять на иммунитет и вызывать функциональные расстройства, — добавила специалист.
— Тем не менее некоторые глистные инвазии протекают без симптомов. Они годами могут развиваться в организме и поражать различные органы. Именно поэтому важно раз в год сдавать анализы на паразитов и как можно скорее приступать к лечению, если их обнаружили, — предупредила медик.
— Безусловно, если у человека выявляют паразитов, от них нужно постараться избавиться как можно скорее, — заключила Мескина.