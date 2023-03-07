Почему активизировались инфекции, считавшиеся побежденными

В больницы Армении с диагнозом «корь» госпитализированы два десятка пациентов. Известно и о случаях заболевания в России. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что заболеваемость начала расти на фоне возобновления контактов после коронавирусных ограничений и пробелов в вакцинации во многих странах.

Фото: Мир24 Мир24

«В Советском Союзе было строгое исполнение государственного закона о вакцинации. Поэтому все вакцинировались, и никому не приходило в голову организовывать какое-то антипрививочное движение. Все вакцины делались по науке и клинической практике. От кори вакцинировались дважды, и этой болезни на всей территории не было в принципе. Сейчас многие дети не вакцинируются, и это главная причина того, что эти инфекции подняли голову», – подчеркнул эксперт.

Так, установлено, что все заболевшие корью в Армении ранее не были привиты от этой инфекции. Кроме того, эта болезнь перестала быть исключительно детской, – выяснилось, что можно заболеть через 20 лет после вакцинации. Поэтому врач настоятельно рекомендует сделать прививку, ведь корь – очень тяжелая, смертельная болезнь.

Сегодня не только корь, но и опасные полиомиелит, краснуха, паротит приходят в первую очередь из стран, где не проводилась тотальная вакцинация или эта система была нарушена войнами и другими катаклизмами.

«Я думаю, что Всемирная организация здравоохранения отреагирует на эти вспышки, изолирует и вакцинирует очаги», – заявил эксперт.