Названы болезни, которые провоцируют выпадение волос

Выпадение волос – частая причина обращения к врачам. Дерматолог Александра Филева считает, что к этому могут приводить сильный стресс, прием некоторых лекарств и ряд серьезных заболеваний, пишут «Известия».
Доктор отметила, что с устойчивым выпадением волос сталкиваются 75% женщин и 50% мужчин. Практически всегда причина этого кроется в заболевании, которое развивается из-за повышенного уровня тестостерона. Его называют андрогенетической алопецией.
Есть и другие болезни, провоцирующие облысение. Это хронические инфекции, а также патологии щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, сказала специалист.
Кроме того, волосы могут выпадать и из-за дефицита некоторых витаминов – D, PP и группы B. По словам дерматолога, к облысению приводит и сильная железодефицитная анемия. Узнать о нехватке ценных веществ в организме поможет общий анализ крови, исследование сывороточного железа, ферритина и трансферрина, заключила доктор.