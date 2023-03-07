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1 час назад

Названы болезни, которые провоцируют выпадение волос

Мир24

Выпадение волос – частая причина обращения к врачам. Дерматолог Александра Филева считает, что к этому могут приводить сильный стресс, прием некоторых лекарств и ряд серьезных заболеваний, пишут «Известия».

Названы болезни, которые провоцируют выпадение волос
Фото: Мир24Мир24

Доктор отметила, что с устойчивым выпадением волос сталкиваются 75% женщин и 50% мужчин. Практически всегда причина этого кроется в заболевании, которое развивается из-за повышенного уровня тестостерона. Его называют андрогенетической алопецией.

Есть и другие болезни, провоцирующие облысение. Это хронические инфекции, а также патологии щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, сказала специалист.

Кроме того, волосы могут выпадать и из-за дефицита некоторых витаминов – D, PP и группы B. По словам дерматолога, к облысению приводит и сильная железодефицитная анемия. Узнать о нехватке ценных веществ в организме поможет общий анализ крови, исследование сывороточного железа, ферритина и трансферрина, заключила доктор.

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