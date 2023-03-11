Вагинизм: почему женщины испытывают боль во время секса

Вагинизм провоцирует страх близости, негативный опыт в прошлом или травмы. Обычно он связан с рефлекторным сведением бедер, сокращению мышц промежности, влагалища, брюшной стенки и другим защитным движениям тела.

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По статистике, сексуальный невроз развивается у 2-3% женщин, может возникать в любом возрасте и быть выражен в различной степени. А Дегтева Анастасия — акушер-гинеколог и заведующая отделением «Клинике Фомина» рассказала, почему возникает вагинизм и как его лечить.

Таймкод:

1.15 — Что такое вагинизм

5.00 — Всем ли нужно делать упражнения Кегеля

5.55 — Как понять, что рефлекторное сжатие мышц — это норма

8.40 — На чем отражается вагинизм помимо секса

9.20 — Вагинизм — это результат только психологических трудностей

11.40 — К кому идти лечиться

14.40 — Страх лечиться и прочие негативные установки

20.08 — Сериал «Неортодоксальная» как пример вагинизма

22.02 — Вагинизм, который возник уже после секса

24.20 — Связан ли вагинизм с уровнем либидо

26.30 — Проблемы с осмотрами и беременностью

30.30 — Нужно ли лечить женщину, если она не практикует пенетративный секс

34.50 — Виргогамия или девственный брак

36.38 — Сжатие мышцы при сексе и оргазме

В подкасте участвовали:

Даша Краснова — https://instagram.com/hideyourson

Анастасия Дегтева — https://instagram.com/md.degteva

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий