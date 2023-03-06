Офтальмолог: снижение зрения сигнализирует о воспалении

Офтальмолог Шилова: снижение зрения может говорить о воспалении в глазу. 6 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. У 15% незрячих людей эта болезнь стала причиной слепоты. Лучше обращать внимание на недобрые знаки на первых порах. На какие — объяснила офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, главный врач клиники доктора Шиловой Татьяна Шилова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Неявные признаки ухудшения зрения

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Главный из них — временное снижение видимости в течение дня. Может ненадолго мутнеть в глазах, теряться контрастность, появляться посторонние объекты, такие как мушки или искорки.

Также в глазах могут идти воспалительные процессы, возможны и ишемические состояния. При этом они не проявят себя болью, но могут стать причиной ухудшения зрения. Игнорировать любую из них не стоит.

Хуже всего, что в отдельных случаях даже офтальмолог может не увидеть выраженных изменений — например, при синдроме сухого глаза. Вычислить его можно только при более подробном осмотре. Но в этом случае хотя бы есть симптомы: жжение, покраснение глаз, ощущение песка в глазах и сухость.

Очевидные признаки проблем со зрением

Это ухудшение обзорности и искажение внешнего вида объектов. При глаукоме человек плохо видит то, что находится справа или слева от него.

«Бывают случаи, когда человек видит буквы, называет их правильно и даже не путает объекты, которые видит перед собой, но при этом они искажены — человек видит их нечётко, предметы теряют привычную контрастность, что тоже является очевидным признаком», — объяснила врач «Вечерней Москве».

Влияние гаджетов

Специалист заверила, что врачи не считают длительные нагрузки причиной ухудшения зрения. Работа по 8–10 часов в день за компьютером — допустимая нагрузка для сформировавшегося организма.

А вот с детьми всё печальнее. Глазные яблоки у них только растут, поэтому в детском возрасте сидеть долгое время в телефонах действительно опасно, сказала Шилова.

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