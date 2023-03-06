Какие люди рискуют пострадать от болезней печени

«В группе риска по невирусным патологиям — в первую очередь люди с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, висцеральным ожирением (с большим животом), с малоподвижным образом жизни и избыточной массой тела или ожирением. А также те, кто употребляет пусть и невысокие дозы алкоголя, но регулярно на протяжении длительного периода. Думаю, говорить о вреде токсичных доз алкоголя для печени будет излишним: чем больше человек пьёт, особенно за короткий промежуток времени, тем выше риск», — сообщила врач.