Врач рассказала, какие заболевания обостряются весной

"Это время поллиноза, когда растения начинают цвести. Конечно, может быть аллергия. Еще очень большое значение имеет то, что тает снег. На фоне этого начинает испаряться то, что было на земле. Поэтому еще почки не распустились, а у людей уже есть проявления аллергии", – подчеркнула специалист.