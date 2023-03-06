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2 часа назад

Врач рассказала, какие заболевания обостряются весной

Москва24иещё 1

Весной зачастую обостряются аллергия, респираторные инфекции и неврологические проблемы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач рассказала, какие заболевания обостряются весной
Фото: Москва 24Москва 24

Весна, как и любой переходный период от холода к теплу, – сезон респираторных инфекций. Это насморк, першение в горле, кашель – то, что мы привыкли называть ОРВИ. Но в последнее время под этой маской могут проявляться такие инфекции, как коронавирус и грипп.

Кроме того, если у человека есть хронические инфекции горла, носа и ушей, эти заболевания могут обостряться, продолжает врач. Также в весенний период страдают аллергики, отмечает Романенко.

"Это время поллиноза, когда растения начинают цвести. Конечно, может быть аллергия. Еще очень большое значение имеет то, что тает снег. На фоне этого начинает испаряться то, что было на земле. Поэтому еще почки не распустились, а у людей уже есть проявления аллергии", – подчеркнула специалист.

Помимо того, весной погода бывает обманчивой, а слишком легкая одежда повышает риск развития заболеваний мочеполовой системы, предупредила терапевт.

Переохлаждение приводит к тому, что возрастает частота обращений с циститом, обостряются заболевания предстательной железы и женской половой сферы.

"Весной также обостряются пограничные состояния, психические заболевания. У одних обостряется течение депрессии, у других она возникает впервые", – заключила врач.

Болезни и лекарства,
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