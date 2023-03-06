Утомляемость, темная моча, зуд: как распознать проблемы с печенью

Кто рискует пострадать от проблем с печенью больше других, на какие симптомы стоит обратить внимание, сколько можно прожить с циррозом печени, можно ли защитить ее с помощью гепатопротекторов и чем могут быть опасны БАДы, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

— От каких болезней печени люди страдают чаще: инфекционных или связанных с образом жизни?

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— Глобальной проблемой современного человечества является ожирение печени. Оно наблюдается как при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), так и при алкогольной.

В развитых странах, включая Россию, патологиями печени, связанными с образом жизни и питанием, страдает до 25% населения. Интересно, что в связи с экономическим взлетом Китая, процент жителей с НАЖБП там также взлетел до уровня Европы и США.

Если говорить об инфекционных заболеваниях, то Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита С присудили лишь недавно. Но это открытие, сделанное еще в 1989 году, позволило разработать эффективные средства для лечения. По сути, гепатит С — первое и пока единственное хроническое вирусное заболевание, которое человечество научилось полностью побеждать с помощью противовирусных препаратов без существенного вреда организму. Касаемо гепатита В и D свой эффект дал мировой акцент на вакцинации от вируса гепатита В, предотвращающей заражение.

Что же касается самых серьезных проблем с печенью, — то чаще всего они вызваны сочетанием нескольких факторов, — например, вирусным гепатитом и регулярным употреблением алкоголя, даже в небольших дозах.

— Кто находится в группе риска по болезням печени?

— Если говорить о вирусных патологиях, — это младенцы, рожденные от матерей с гепатитом В или гепатитом С, потребители инъекционных наркотиков, половые партнеры людей с гепатитом В и в принципе люди, проживающие или часто контактирующие с носителями гепатита В, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. Также в зоне риска находятся работники здравоохранения и служб общественной безопасности, контактирующие с чужой кровью на работе, люди, перенесшие переливание компонентов крови или пересадку органов до открытия вируса гепатита С, пациенты на диализе. Путешественники, приезжающие в районы мира с плохими санитарными условиями, подвергаются наибольшему риску заражения гепатитом А и Е.

В группе риска по невирусным патологиям — в первую очередь люди с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, висцеральным ожирением (с большим животом), с малоподвижным образом жизни и избыточной массой тела или ожирением. А также те, кто употребляет пусть и невысокие дозы алкоголя, но регулярно на протяжении длительного периода.

Думаю, говорить о вреде токсичных доз алкоголя для печени будет излишним: чем больше человек пьет, особенно за короткий промежуток времени, тем выше риск.

— Когда у человека заноет в боку или пожелтеют глаза и кожа, он, скорее всего, сразу же побежит к врачу. Какие могут быть менее очевидные симптомы проблем с печенью, которые должны насторожить пациента?

— Как ни странно, боль в области печени как симптом встречается нечасто — паренхима печени не имеет нервных волокон, поэтому только при выраженном процессе с растяжением глиссоновой капсулы (оболочки печени) человек почувствует боль в правом подреберье. Также при значительном увеличении печени может наблюдаться чувство тяжести в ее области.

Чаще всего проблемы с печенью проявляют себя повышенной утомляемостью, снижением аппетита, иногда — умеренной тошнотой.

При более выраженном процессе из-за повышения в сыворотке крови уровня желтого пигмента билирубина, помимо желтизны кожных покровов может наблюдаться потемнение мочи и изменение цвета стула. Одним из нечастых, но характерных симптомов является кожный зуд неизмененной кожи из-за нарушения обмена желчных кислот и попадания их в высоких количествах в кровь, — это встречается при холестатических заболеваниях печени.

— Печень — достаточно «выносливый» орган, способный функционировать даже при сильном поражении. Не приводит ли это к тому, что ее болезни становятся заметны только тогда, когда переходят уже в тяжелую стадию?

— Абсолютно верно. Нередки случаи когда человек обращается за помощью, почувствовав себя плохо, и врачи обнаруживают уже выраженное поражение печени. Классическая история: пожелтела кожа или увеличился живот, пациента госпитализировали в больницу, и там он получил диагноз «цирроз». А никаких симптомов, жалоб ранее у пациента не было, хотя на развитие цирроза требуется время, чаще всего годы. Вот почему важно проходить плановые медицинские обследования, – анализ крови на функцию печени и УЗИ сейчас максимально доступны.

— Цирроз печени обычно связывают со злоупотреблением алкоголем. Действительно ли это основная причина?

— Цирроз в принципе возникает как следствие хронического прогрессирующего заболевания или поражения печени. И его причиной могут быть не только определенный образ жизни с ожирением и любовью к алкоголю, но и вирусные гепатиты, аутоиммунные заболевания печени, болезни накопления (при них в органах накапливаются вещества, которых там быть не должно) и еще множество более редких причин.

При хронических прогрессирующих заболеваниях печени ее клетки погибают, а «пустое место» организм «латает» соединительной тканью. Этот процесс называется образованием фиброза. Чаще всего он идет медленно, годами.

Постепенно немалая часть ткани печени заменяется на выраженный или продвинутый фиброз, который формирует грубые рубцы, ломая идеальное геометрическое строение печени. Это состояние и называется циррозом.

То есть, цирроз — это неспецифический описательный термин, эквивалентный «склерозу», «фиброзу» или просто «рубцеванию». Он свидетельствует о прошлой истории разрушения тканей.

Другой вопрос, что люди, злоупотребляющие алкоголем, в целом уделяют меньше внимания своему здоровью. Поэтому и развитие цирроза у них более вероятно, чем, допустим, у людей с вирусным гепатитом, которые проходят лечение.

— Цирроз не лечится? Сколько с ним можно прожить?

— Пока речь идет о фиброзе, еще не изменившем кардинально структуру печеночной ткани — процесс в теории обратим. Но для этого нужно найти и устранить причину, которая его вызвала. Либо иметь средства, влияющие на патологический путь прогрессии конкретной болезни. Например, при первичном билиарном холангите, — аутоиммунном заболевании печени, — мы не можем устранить агрессивный иммунитет. Но терапия урсодезоксихолевой кислотой может замедлить болезнь, и продолжительность жизни пациента будет такой же, как в среднем в популяции.

Соединительная ткань не выполняет работу за клетки печени, но до определенного момента оставшиеся гепатоциты способны справляться со своими задачами. Это состояние называется компенсированным циррозом, с ним человек может прожить в среднем около 12 лет.

Но без лечения в какой-то момент процесс доходит до точки невозврата, оставшиеся клетки уже не в состоянии работать «за себя и за товарища». Наступает декомпенсация, развивается печеночная недостаточность. И при декомпенсации продолжительность жизни резко сокращается и составляет в среднем около двух лет даже на фоне медикаментозной терапии.

— Действительно ли печень способна восстанавливаться? Насколько велики ее ресурсы?

— Печень — единственный орган в нашем теле, который способен регенерировать: самостоятельно формировать новые клетки или даже полностью отрастать. Для этого требуется только 25% исходной ткани.

Только представьте — если человек нуждается в трансплантации печени и другой человек жертвует более половины своей здоровой печени, то у него она возвращается к своему первоначальному размеру почти через две недели.

Ключевое в регенерации печени — это устранение причины ее болезни, например, избавление от хронического гепатита С — после противовирусной терапии в течение года уже можно увидеть регресс фиброза от выраженного, 2-3 степени, до минимального или его отсутствия. Такая же ситуация и с алкогольной болезнью печени: первый шаг по борьбе с ней – отказ от алкоголя. Но всегда есть черта, после пересечения которой глобально уже неважно, избавились мы от причины или нет — печень продолжает разрушаться.

— Какие из вирусных гепатитов наиболее опасны, а какие, наоборот, хорошо поддаются терапии?

— Опасен любой гепатит — на этапе острого процесса, если идет выраженная гибель клеток печени, может развиться острая печеночная недостаточность и пациент просто погибнет.

Для хронического вирусного гепатита С у нас есть эффективное лечение. Можно сказать, что при доступности лекарств это «менее опасный» вариант, чем, например, гепатит В.

Но от гепатита В есть эффективная прививка, которая защищает от заражения не только гепатитом В, но и гепатитом D, способным инфицировать только носителей гепатита B. И современная терапия от гепатита В позволяет четко контролировать вирус, не давая болезни прогрессировать. Сложнее всего пока что управлять гепатитом D, хотя именно российские ученые смогли создать препарат булевиртид, который используется сегодня в мире для контроля над этой инфекцией.

— Стоит ли после переедания или употребления алкоголя давать печени «отдохнуть», ограничивая себя в питании?

— Не следует ставить организм в жесткие условия.

«Качели» с перегрузом и последующим дефицитом питательных веществ всегда воспринимаются как «военное время», и организм начинает перестраивать обмен веществ, делая запасы. Это чревато развитием ожирения печени и связанных с ним проблем с сердцем, сосудами.

Если речь идет об отдельных эпизодах, а не систематической проблеме с употреблением алкоголя или расстройствах пищевого поведения, лучше просто вернуться к привычному режиму рационального питания.

— Могут ли серьезную опасность для печени представлять какие-либо лекарства? Нужно ли при их приеме как-то дополнительно «защищать» печень?

— На пути создания и апробирования лекарств еще до выпуска в продажу много препаратов отсеиваются по причине гепатотоксичности. Хотя лекарственные поражения печени действительно встречаются, в большинстве случаев нет таких средств, которые могли бы защитить печень от развития повреждения клеток печени. Впрочем, такие случаи не слишком часты.

А вот число случаев поражений печени на фоне приема биологически активных добавок в мире растет. Как выяснили американские ученые, за последние 10 лет потребность в пересадке печени по причине приема БАДов выросла в 8 раз!

— Как тогда защищаться от болезней печени правильно?

— Самая эффективная профилактика — это здоровый вес, активный образ жизни и отказ от регулярного потребления алкоголя, а также вакцинация от гепатита В (а тем, кто часто путешествует — и от гепатита А).

Увы, человечество не имеет универсального гепатопротектора, который смог бы защитить или «почистить» печень. Лекарственная поддержка, в том числе и из натуральных средств, — это лечение причины болезни печени, а также влияние на патологический путь формирования болезни.

Есть, например, много гепатопротекторов, якобы помогающих в лечении ожирения печени, но, увы, их появление — результат закона «спрос рождает предложение», и к современной медицине они отношения не имеют. Ожирение печени успешно лечится снижением веса (особенно это касается окружности талии), а при неблагоприятном течении этой болезни перспективны препараты, которые корректируют обмен веществ — ими эндокринологи лечат, например, сахарный диабет.

— Можно ли сохранить здоровую печень до старости?