Почему возникает сахарный диабет и как с ним бороться

Пожилые люди чаще других подвержены сахарному диабету. Обычно это выражается в ухудшении самочувствия и ослаблении всего организма. Как бороться с сахарным диабетом? Что является причиной его появления — в материале «Вечерней Москвы».

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Сахарный диабет относится к группе эндокринных болезней и связан, прежде всего, с нарушением углеводного обмена, поясняет врач-эндокринолог Светлана Кудинова.

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— Диабет — хроническая болезнь. Она развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или организм не может эффективно его использовать, — рассказывает Светлана Валерьевна. — Пораженный организм испытывает недостаток инсулина.

При сахарном диабете I типа разрушаются клетки поджелудочной железы, производящие инсулин, это приводит к его снижению в крови. Лечат диабет в этом случае, вводя пациентам инсулин. Сахарный диабет II типа развивается чаще у пожилых людей с избыточным весом. Причиной повышения сахара в крови является нарушение чувствительности клеток к инсулину. Пытаясь помочь организму, поджелудочная железа вырабатывает его избыточное количество. Лечат этот тип диабета с помощью препаратов, повышающих чувствительность клеток к инсулину, а сам инсулин назначают только тогда, когда другие средства неэффективны.

Инсулин, по словам эксперта, — это гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Неконтролируемый сахарный диабет может стать причиной гипергликемии. Это может со временем привести к серьезному повреждению многих органов и систем человеческого организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.

По мнению Светланы Кудиновой, очень важно выявить сахарный диабет на ранней стадии, тогда можно избежать многих тяжелых последствий. В целях профилактики диабета стоит регулярно проходить медосмотры и сдавать кровь на сахар хотя бы один раз в год.

Основной задачей лечения сахарного диабета является поддержание уровня сахара в крови в пределах нормы. Полностью вылечить болезнь, к сожалению, невозможно. Люди, страдающие этим недугом, обречены пожизненно принимать лекарства для того, чтобы поддерживать качество жизни.

— Самое главное — нужно строго соблюдать диету и контролировать уровень сахара, — пояснила Светлана Валерьевна. — Полезны умеренные физические нагрузки. Следует также избегать стрессовых состояний. Нужно отказаться от курения, употребления спиртных напитков.

Лечение сахарного диабета, по словам эксперта, — процесс долгий. Он может длиться годами. Необходимо вовремя обратиться к врачу-эндокринологу. Специалист определит тип болезни, проведет диагностику, назначит лечение и диету пациенту.

С января по середину ноября 2022 года в России зарегистрировано 345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом, тогда как за весь 2021 год в стране было выявлено около 300 тысяч больных с этим диагнозом. Такие цифры в конце прошлого года, ссылаясь на официальную статистику, привела директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.