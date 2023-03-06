Почему возникает сахарный диабет и как с ним бороться

Пожилые люди чаще других подвержены сахарному диабету. Обычно это выражается в ухудшении самочувствия и ослаблении всего организма. Как бороться с сахарным диабетом? Что является причиной его появления — в материале «Вечерней Москвы».
Сахарный диабет относится к группе эндокринных болезней и связан, прежде всего, с нарушением углеводного обмена, поясняет врач-эндокринолог Светлана Кудинова.
— Диабет — хроническая болезнь. Она развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или организм не может эффективно его использовать, — рассказывает Светлана Валерьевна. — Пораженный организм испытывает недостаток инсулина.
При сахарном диабете I типа разрушаются клетки поджелудочной железы, производящие инсулин, это приводит к его снижению в крови. Лечат диабет в этом случае, вводя пациентам инсулин. Сахарный диабет II типа развивается чаще у пожилых людей с избыточным весом. Причиной повышения сахара в крови является нарушение чувствительности клеток к инсулину. Пытаясь помочь организму, поджелудочная железа вырабатывает его избыточное количество. Лечат этот тип диабета с помощью препаратов, повышающих чувствительность клеток к инсулину, а сам инсулин назначают только тогда, когда другие средства неэффективны.
Инсулин, по словам эксперта, — это гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Неконтролируемый сахарный диабет может стать причиной гипергликемии. Это может со временем привести к серьезному повреждению многих органов и систем человеческого организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.
По мнению Светланы Кудиновой, очень важно выявить сахарный диабет на ранней стадии, тогда можно избежать многих тяжелых последствий. В целях профилактики диабета стоит регулярно проходить медосмотры и сдавать кровь на сахар хотя бы один раз в год.
Основной задачей лечения сахарного диабета является поддержание уровня сахара в крови в пределах нормы. Полностью вылечить болезнь, к сожалению, невозможно. Люди, страдающие этим недугом, обречены пожизненно принимать лекарства для того, чтобы поддерживать качество жизни.
— Самое главное — нужно строго соблюдать диету и контролировать уровень сахара, — пояснила Светлана Валерьевна. — Полезны умеренные физические нагрузки. Следует также избегать стрессовых состояний. Нужно отказаться от курения, употребления спиртных напитков.
Лечение сахарного диабета, по словам эксперта, — процесс долгий. Он может длиться годами. Необходимо вовремя обратиться к врачу-эндокринологу. Специалист определит тип болезни, проведет диагностику, назначит лечение и диету пациенту.
С января по середину ноября 2022 года в России зарегистрировано 345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом, тогда как за весь 2021 год в стране было выявлено около 300 тысяч больных с этим диагнозом. Такие цифры в конце прошлого года, ссылаясь на официальную статистику, привела директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
По ее словам, за последние три года выявляемость пациентов с сахарным диабетом существенно выросла и, соответственно, улучшилась их постановка на медицинский учет. Однако утверждать, что мы имеем истинную картину по этому заболеванию, нельзя, ведь не меньше половины пациентов просто не знают о наличии у них сахарного диабета, так как они должным образом не обследованы, отметила Наталья Мокрышева.