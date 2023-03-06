Удобные зубы: как выбрать хорошие съемные протезы

Полное отсутствие зубов — довольно распространенная патология полости рта у людей преклонного возраста. По разным причинам многие из них причинам многие из них отказываются носить съемные протезы. Это только усугубляет ситуацию. Что делать в таких случаях узнавала «Вечерняя Москва».

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Ортопедическое лечение при полном отсутствии зубов проводится с помощью применения съемных протезов, эффективность которых недостаточно высока, считает доктор медицинских наук, профессор Алексей Бычков. По его мнению, трудности всегда возникают из-за возрастающего жевательного давления на мягкие ткани, которые физиологически не способны к его восприятию.

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Десна натирается, а сам процесс откусывания, пережевывания еды вызывает болезненные ощущения.

— Многие пациенты со съемными зубными протезами даже при качественном их изготовлении не пользуются ими и по другой причине, — рассказывает Алексей Игоревич. — Это, как правило, вызвано сложным анатомическим строением полости рта и протезного ложа. Съемные протезы при полном отсутствии зубов фиксируются плохо.

Как считает эксперт, «эффект присоски» не всегда надежен, и конструкция легко сдвигается. Особенно заметно такая неустойчивость отмечается на нижней челюсти. Подвижный язык, отсутствие гладкого неба, как наверху, движение самой челюсти — все это провоцирует смещение протеза со своего места.

При приеме пищи или разговоре с близкими людьми протез может выпадать из полости рта, доставляя психологический дискомфорт. Иногда у пациентов появляется обоснованный страх его использования при незнакомых людях из-за возможного возникновения «неловкой ситуации» в общественном месте. Согласитесь, это не тот результат и не то состояние, на которое рассчитывает человек, обращаясь к стоматологу за восстановлением зубного ряда.

По словам Алексея Игоревича, сегодня предлагается немало способов фиксации съемных протезов на беззубых челюстях: механические, хирургические, физические, использование эластичных подкладок, адгезивных гелей, порошков, пленок. Но все они имеют свои недостатки, которые вызывают у пациентов дискомфорт.

— Однако есть и другие варианты, — напоминает эксперт. — Одним из наиболее эффективных методов улучшения устойчивости протезов является установка имплантатов. Существует много видов имлантационных изделий, систем, а также способов их вживления. Самые доступные и распространенные из них — внутрикостные винтовые имплантаты. На верхнюю или нижнюю челюсть без зубов их нужно установить всего от 2 до 4 штук.

По словам Алексея Игоревича, есть разные способы фиксации протезов на имплантатах: микрозамковые крепления, балочная фиксация, магнитные фиксаторы, при помощи сфер и силиконовых колец и их комбинаций. Такие протезы носят название — условно-съемные. Все методы крепления отличаются простотой технического исполнения и высокой надежностью, что позволяет пользоваться ими длительное время без особых проблем. Условно-съемный протез пациент легко самостоятельно снимает для ежедневной гигиены и также ставит на место. Человек может без опаски смеяться, разговаривать и быть уверенным в том, что протез не выпадет из полости рта.

Стоит отметить, что имплантация для съемного протезирования — это недорого. Ведь количество необходимых имплантатов — минимально.