Врач рассказал, о чем говорит дискомфорт в животе после приема пищи

«Если все прошло и не вернулось – это был хеликобактерный гастрит, который мы вылечили. Симптомы вернулись, проводим дообследование, ничего не находим – будет функциональная диспепсия, которая требует других подходов к лечению: влияние на психоэмоциональную сферу и физические нагрузки», — уточнил доктор.