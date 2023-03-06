Врач рассказал, о чем говорит дискомфорт в животе после приема пищи

Боль, тяжесть, жжение в эпигастрии, чувство переполнения после приема небольшого количества пищи говорят о проблемах с желудком, в частности, о хеликобактерной инфекции. Об этом «Газете.Ru» рассказал д.м.н, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта МКНЦ им. А. С. Логинова ДЗМ, эксперт телеканала «Доктор» Дмитрий Бордин.
«Хеликобактер — инфекция очень распространенная. Она передается бытовым путем — через грязные руки, посуду, и даже при поцелуях. Для этой инфекции характерны такие симптомы, как боли в желудке, изжога, отрыжка, тошнота, неприятный привкус во рту после приема пищи», — объяснил он.
По словам врача, хеликобактерная инфекция хорошо поддается лечению препаратами, если диагностируется в возрасте до 50 лет.
«Чтобы выявить хеликобактер, врач проводит простой дыхательный тест. Но если человеку больше 50 лет, то обязательно сделать эндоскопическое исследование, чтобы оценить состояние слизистой оболочки желудка, ведь запущенный хеликобактер может привести к язвенной болезни и раку желудка», — предупредил врач.
Бордин добавил, что результат лечения также определяется с помощью теста.
«Если все прошло и не вернулось – это был хеликобактерный гастрит, который мы вылечили. Симптомы вернулись, проводим дообследование, ничего не находим – будет функциональная диспепсия, которая требует других подходов к лечению: влияние на психоэмоциональную сферу и физические нагрузки», — уточнил доктор.