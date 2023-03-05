Что делать если болит живот - причины и симптомы

Боль в животе - довольно распространенное явление, которое появляется по самым разным причинам. Иногда боль может быть просто в виде неприятного ощущения, а иногда это может быть симптомом болезни, требующей обязательного медицинского вмешательства. В данной статье мы рассмотрим, что делать, если болит живот.

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Почему может болеть живот: перечень причин

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Есть множество причин, по которым может болеть живот. Это могут быть такие относительно незначительные проблемы, как переедание или стресс. Но также это могут быть серьезные заболевания, такие как язва желудка или аппендицит.

Избыточное питание. Переедание, потребление большого количества жирной или пряной пищи может привести к болям в животе.

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ). Это состояние, когда содержимое желудка поднимается по пищеводу и вызывает раздражение и боль.

Язва желудка. Это открытая рана в слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки. Она может вызывать сильную боль в животе.

Аппендицит. Это состояние, когда воспаленный аппендикс вызывает острую боль в нижней правой части живота.

Запор. Может вызывать сильную боль в животе и необходимость дополнительных усилий при опорожнении кишечника. Перечислим основные причины болей в животе:

Про какие заболевания может сигнализировать организм

Инфекция мочевого пузыря. В данном случае бактерии попадают в мочевой пузырь и вызывают острую боль внизу живота.

Камни в желчном пузыре. Если имеются камни в желчном пузыре, то это приводит к болям в правой части живота.

Инфекция кишечника. Это группа заболеваний, которые вызываются вирусами и бактериями. Например, сальмонеллез вызывает сильную боль в животе, диарею, рвоту и другие симптомы.

Кишечная непроходимость. В данном случае кишечник заблокирован, и пища не проходит через него нормально, что и приводит к сильным болям в животе. Как вы уже поняли, боль в животе может быть симптомом ряда заболеваний. Перечислим самые распространенные из них:

Когда необходима срочная медицинская помощь: перечень опасных симптомов

Острая и сильная боль в животе, особенно если она не проходит в течение нескольких часов.

Температура тела держится выше 38 градусов.

Повышенное сердцебиение и/или давление.

Тяжелая диарея и/или рвота.

Кровь в стуле и/или рвоте.

Ощущение слабости и головокружение.

Боль в правой или левой нижней части живота. Некоторые случаи боли в животе могут требовать срочного медицинского вмешательства. Обязательно нужно обращаться к врачу, если у вас есть следующие симптомы:

К какому врачу следует обращаться

При болях в животе следует обратиться к терапевту или к педиатру, если живот болит у ребенка. Врач назначит необходимое обследование и поставит предварительный диагноз. Далее вас уже направят к соответствующему врачу, такому как гастроэнтеролог, хирург или другому специалисту.

Заключение