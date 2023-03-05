Невролог назвала главную ошибку в лечении головной боли

Многие пациенты при лечении головной боли допускают одну очень серьезную ошибку, заявила врач-невролог Наталья Шиндряева.

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По ее словам, речь идет о бесконтрольном употреблении обезболивающих препаратов. Дело в том, что при регулярном приеме таких лекарств может наступить блокада рецепторов, и в итоге обезболивающие просто перестают работать.

Для более эффективного лечения медик посоветовала воздействовать именно на причину. Например, при головной боли мышечного напряжения необходима нормализация тонуса мышц. Это может быть иглорефлексотерапия, массаж или нестероидные противовоспалительные средства, пишет «Газета.Ru».