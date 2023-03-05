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1 час назад

Невролог Шиндряева назвала главную ошибку в лечении головной боли

Слово и Делоиещё 1

Многие пациенты при лечении головной боли допускают одну очень серьезную ошибку, заявила врач-невролог Наталья Шиндряева.

Невролог назвала главную ошибку в лечении головной боли
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, речь идет о бесконтрольном употреблении обезболивающих препаратов. Дело в том, что при регулярном приеме таких лекарств может наступить блокада рецепторов, и в итоге обезболивающие просто перестают работать.

Для более эффективного лечения медик посоветовала воздействовать именно на причину. Например, при головной боли мышечного напряжения необходима нормализация тонуса мышц. Это может быть иглорефлексотерапия, массаж или нестероидные противовоспалительные средства, пишет «Газета.Ru».

А вот при мигрени уже требуются специфические препараты для профилактики и купирования приступов. Что касается алкогольных напитков, то лечить ими головную боль ни в коем случае нельзя, резюмировала эксперт.

Болезни и лекарства,Наталья Шиндряева,
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