Названы заболевания, на которые указывает изменение ногтей

«От 30% до 45% всех заболеваний ногтей приходится на грибковые инфекции различного рода, а в большинстве случаев — это ониходистрофии или неинфекционные болезни ногтей. Изменения ногтевой пластины могут быть связаны с изменением цвета, плотности, формы или толщины, быть самостоятельным заболеванием или частью проявлений различных заболеваний кожи или болезней внутренних органов», — прокомментировала врач.

По словам специалиста, у здорового ногтя должен быть розовый цвет. Белые полосы или точки возникают из-за травм или после инфекционных заболеваний. Остаточная полоса коричневого цвета встречается на ногтях у пожилых пациентов с тяжёлой формой цирроза печени, сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью.

Ломкие и тонкие ногти встречаются из-за генетической предрасположенности и дефицита серы, витаминов А и В, биотина и кальция. Ложкообразная вдавленность пластин говорит о железодефицитной анемии, инфекционных и эндокринных заболеваниях, отметила Жовтан, добавив, что ногти округлой формы и с усиленной выпуклостью наблюдаются у людей с заболеваниями лёгких, а также при сердечно-сосудистой недостаточности. Синдром «жёлтых ногтей» встречается при грибковых заболеваниях или химическом повреждении, заключила специалист.