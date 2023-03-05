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52 минуты назад

Дерматолог назвал заболевания, на которые указывает изменение цвета ногтей

Клопс.Ru

Изменение ногтевой пластины зачастую происходит под влиянием грибков, бактерий, механических повреждений, а также из-за гормональных изменений. Об этом порталу LIFE рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Названы заболевания, на которые указывает изменение ногтей
Фото: UnsplashUnsplash

«От 30% до 45% всех заболеваний ногтей приходится на грибковые инфекции различного рода, а в большинстве случаев — это ониходистрофии или неинфекционные болезни ногтей. Изменения ногтевой пластины могут быть связаны с изменением цвета, плотности, формы или толщины, быть самостоятельным заболеванием или частью проявлений различных заболеваний кожи или болезней внутренних органов», — прокомментировала врач.

По словам специалиста, у здорового ногтя должен быть розовый цвет. Белые полосы или точки возникают из-за травм или после инфекционных заболеваний. Остаточная полоса коричневого цвета встречается на ногтях у пожилых пациентов с тяжёлой формой цирроза печени, сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью.

«Отсутствующие или маленькие ногти могут быть врождённой патологией или результатом сопутствующей склеродермии, патологией нервной системы», — подчеркнула дерматолог.

Ломкие и тонкие ногти встречаются из-за генетической предрасположенности и дефицита серы, витаминов А и В, биотина и кальция. Ложкообразная вдавленность пластин говорит о железодефицитной анемии, инфекционных и эндокринных заболеваниях, отметила Жовтан, добавив, что ногти округлой формы и с усиленной выпуклостью наблюдаются у людей с заболеваниями лёгких, а также при сердечно-сосудистой недостаточности. Синдром «жёлтых ногтей» встречается при грибковых заболеваниях или химическом повреждении, заключила специалист.

Болезни и лекарства,фармсинтез,
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