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2 часа назад

Проколы ушей могут «аукнуться» проблемами со здоровьем

Мир новостей

В беседе с изданием News.ru специалист заявил, что практически все относятся к разным и многочисленным проколам ушных раковин «достаточно бесшабашно». И напрасно. Потому что пирсинг ушей может стать причиной возникновения патологий внутренних органов, в частности, спровоцировать боли в сердце и желудке и отрицательно повлиять на работу всех систем организма. Как пояснил Зайцев, причиной вероятной патологии внутренних органов является многолетний контакт металла с ушами.

Проколы ушей могут «аукнуться» проблемами со здоровьем
Фото: Мир новостейМир новостей

Кроме того, врач напомнил, что проколы оставляют рубцы и спайки на коже, что смотрится совсем не эстетично и, по его словам, может стать причиной неуверенности в себе.

Болезни и лекарства,
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