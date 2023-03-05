Проколы ушей могут «аукнуться» проблемами со здоровьем

В беседе с изданием News.ru специалист заявил, что практически все относятся к разным и многочисленным проколам ушных раковин «достаточно бесшабашно». И напрасно. Потому что пирсинг ушей может стать причиной возникновения патологий внутренних органов, в частности, спровоцировать боли в сердце и желудке и отрицательно повлиять на работу всех систем организма. Как пояснил Зайцев, причиной вероятной патологии внутренних органов является многолетний контакт металла с ушами.