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54 минуты назад

Четыре хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать

Ferra.ruиещё 1

Рак - это болезнь, при которой заражённые клетки начинают бесконтрольно делиться. Это может привести к образованию опухоли. Почти любая часть тела может быть поражена раком, поэтому и симптомы этого заболевания могут быть разными.

Четыре хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чем раньше вы обнаружите симптомы рака, тем лучше. Но если одни признаки могут быть очень специфическими, то другие легко спутать с иными проблемами со здоровьем.

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали четыре симптома рака, которые напоминают симптомы других болезней. Важно к ним отнестись серьёзно в случае, если они становятся хроническими, не проходят дольше двух недель.

Хронический кашель. Если у вас кашель сохраняется дольше двух недель и особенно если он сухой, то это может быть признаком рака лёгких.

Хроническая головная боль. Имеется в виду головная боль, которая не проходит больше двух недель и не лечится стандартными методами. Она может указывать на рак головного мозга.

Непроходящая боль. Если у вас постоянно болит какая-то часть тела и лекарства при этом не помогают, это тревожный знак.

Постоянная усталость. Признаком лимфомы или лейкемии может быть внезапное изменение уровня энергии. И длиться такое состояние должно долго.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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