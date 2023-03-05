Стоматолог перечислила способы борьбы с кровоточивостью десен

Стоматолог Автандилян перечислила способы борьбы с кровоточивостью дёсен. По словам специалиста, помочь могут тщательная гигиена полости рта, грамотно подобранные зубная щетка и паста и даже некоторые народные средства. Но медицинские советы превыше всего. И начать стоит с правильной чистки зубов, так как чаще всего к кровоточивости дёсен приводит накопление налёта у основания зуба и активное размножение бактерий, отметила основатель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чистка зубов должна быть не только регулярной, но и качественной. Движения щёткой — выметающими по направлению от края десны к краю зуба. Вне дома необходимо пользоваться флоссом, флосстиками или зубочистками, но очень осторожно, чтобы не навредить дёснам. Ну и 2 раза в год показываться врачу-гигиенисту и делать у него профгигиену полости рта.

Причиной кровоточивости дёсен может быть неудачно подобранная по степени жёсткости щётка.

«Грубая щетина царапает и травмирует поверхность десен, вызывая кровотечение. Поэтому следует выбирать изделие с маркировкой "ультрамягкая" или "мягкая": так, вы произведете деликатный и бережный уход за полостью рта и при этом минимизируете риск травматизации слизистой», — объяснила стоматолог.

Ещё она посоветовала использовать лечебно-профилактическую пасту, а не агрессивные отбеливающие или с высоким индексом абразивности.